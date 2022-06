An diesen Tankstellen in Kiel tankt man am billigsten

Kiel.Der Tankrabatt ist da – aber das Tanken zu den niedrigsten Preisen bleibt ein Glücksspiel. Zwar sind die Spritpreise am Mittwoch gefallen, sie variieren an verschiedenen Tankstellen zu verschiedenen Zeitpunkten jedoch weiter. Am Mittwoch gegen 12 Uhr mittags konnten sich Sparfüchse für 1,86 Euro den Tank mit Diesel befüllen, nur zwei Stunden später lag der niedrigste Dieselpreis in Kiel schon wieder drei Cent höher.

Wo tanke ich am besten? Welche Tankstellen sind am billigsten? Mit ein paar Kniffen und etwas Glück findet man in Kiel und Umgebung die Tankstellen mit dem günstigsten Benzin und Diesel.

Billige Tankstellen im Süden und Südwesten Kiels

Vor allem im Kieler Süden und Südwesten befinden sich einige preiswerte Tankstellen. Die Famila-Tankstelle in Meimersdorf, Citti-Tank am Citti-Park, die Willer-Tankstelle am Rewe-Center im Winterbeker Weg und die HEM-Tankstelle an der B 76 liegen mit ihren Preisen oft einige Cent unter der Konkurrenz. Im Zentrum liegen die Preise tendenziell etwas höher als in den Randgebieten Kiels oder den angrenzenden Orten.

Meist ist der Spritpreis aber nicht nur von der Lage abhängig, sondern vor allem vom Betreiber der Tankstelle. Die freien Tankstellen sind meist einige Cent billiger als die großen Mineralölkonzerne wie Shell und Aral. Sie orientieren sich an den Preiskurven der großen Ketten, liegen mit ihren Preisen aber meist etwas darunter. Auch die Famila-Tankstellen und Citti-Tank locken mit besonders günstigem Sprit.

Spritpreise können auch auf kleinem Raum stark variieren

Am Mittwoch zur Mittagszeit verteilten sich die billigsten Tankstellen zum Beispiel über das ganze Stadtgebiet: Spitzenreiter war eine Tankstelle in Meimersdorf mit einem Preis von 1,80 Euro pro Liter E10, mit einem Cent mehr folgten eine freie Tankstelle in Mönkeberg, die Famila-Tankstellen in der Wik und Meimersdorf, und auch im Stadtteil Brunswik konnte man für 1,81 Euro tanken.

Auf kleinem Raum können die Preise deshalb stark variieren. Während zum Beispiel der Liter E10 am Mittwochnachmittag bei der Willer-Tankstelle am Knooper Weg 1,87 Euro kostete, war die Shell-Tankstelle nur wenige Hundert Meter weiter mit 1,92 Euro deutlich teurer. Spritpreis-Apps helfen beim Vergleich.