﻿Eröffnung in bunten Kostümen: Anbaden in der Seebar in Kiel am 2. April

Bei den Temperaturen ist der Termin nur etwas für mutige Menschen ohne Kälteempfinden. Am Sonntag, 2. April, wird in Kiel an der Seebar Düsternbrook die Schwimmsaison symbolisch eröffnet. Mit dem Anbaden wird der Start eingeläutet. Den ersten Sprung in die Förde wagten bereits Mitarbeiter von Kiel-Marketing.

Werbung für das Anbaden in der Seebadeanstalt Düsternbrook. Um auf den Start der Schwimmsaison am 2. April aufmerksam zu machen, gingen Mitarbeiter von Kiel-Marketing medienwirksam bereits in der 6,5 Grad kalten Förde schwimmen.

Kiel. Die Sonne scheint vom blauen Himmel, in der Seebadeanstalt Düsternbrook sitzen die ersten Gäste in den Strandkörben und genießen das gute Wetter. IDie Atmosphäre um 12 Uhr am Dienstag gleicht einem Sommertag – wenn die Temperaturen nicht knapp über dem Gefrierpunkt liegen würden und die Schwimmer nicht nach wenigen Sekunden das 6,5 Grad kalte Wasser wieder verlassen hätten.

Denn der Sprung in die Förde ist eine PR-Aktion. Rund zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kiel-Marketing haben sich kurz im Wasser aufgehalten, um für das Anbaden in der Seebar zu werben. Am Sonntag, 2. April, wird die Schwimmsaison in Kiel symbolisch eröffnet. Offiziell beginnt der Badebetrieb in der Badeanstalt an der Kiellinie für Nicht-Mitglieder erst am 15. Juni. Mit dem Anbaden soll jedoch ein Zeichen gesetzt werden, dass an den Stränden von Kiel die Saison beginnen kann.

Anbaden an der Seebar in Kiel: Preise für die besten Kostüme

Einlass am Düsternbrooker Weg 130 ist am Sonntag ab 11.30 Uhr. Das Anbaden beginnt um 12.30 Uhr. Und da gerne gesehen ist, dass die Schwimmer bunt verkleidet die Badesaison einläuten, gingen die Mitarbeiter von Kiel-Marketing am Dienstag in ausgefallenen Kostümen ins Wasser. Es ist allerdings keine Voraussetzung, verkleidet zu kommen, betont Projektleiterin Greta Strauß.

Die originellsten Outfits werden jedoch prämiert. Es gibt Preise für das coolste Kind, die beste Verkleidung und die größte erkennbar zusammengehörende Gruppe. Die Teilnahme am Anbaden ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig.