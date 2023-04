﻿Anschluss A21: Steht die Südspange in Kiel vor dem Aus?

Ein noch nicht veröffentlichtes Gutachten empfiehlt, die Planungen zur Südspange in Kiel zurückzustellen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sieht die Südspange nun „auf dem Abstellgleis“. Hat das Straßenprojekt noch eine Zukunft?

Kiel in Sicht: Die A21 bewegt sich langsam auf die Landeshauptstadt zu. Die Bauarbeiten - hier ein Luftbild vom Streckenabschnitt bei Warnau in Richtung Norden - gehen voran. Allerdings wird der Verkehr später wohl nicht über die Südspange abfließen können.

Kiel. Der Bau der Südspange in Kiel wird immer unwahrscheinlicher: Die für die Fernstraßenplanung zuständige Gesellschaft Deges spricht sich in einem bisher nicht veröffentlichten Gutachten dafür aus, die Planung für die neue Straße zunächst zurückzustellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Deges schlägt in ihrem Bericht dagegen vor, die Planung des Ausbaus der B 404 zur A 21 bis zum Barkauer Kreuz zu priorisieren. Das bestätigte Deges-Sprecher Ulf Evert den Kieler Nachrichten. Das Gutachten beinhalte vorläufige Ergebnisse und werde derzeit finalisiert.

In Kiel wird die Südspange, also die Anbindung einer ausgebauten B 404 zur A 21 im Bogen an die B 76, seit Jahren kontrovers diskutiert. Insbesondere die SPD betonte immer wieder, man wolle zunächst auf das Deges-Gutachten warten, bevor man eine Entscheidung treffe.

Südspange in Kiel für Ulf Kämpfer auf dem „Abstellgleis“

Für Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ist das vorläufige Gutachten ein klares Signal. „Es sieht so aus, dass die Südspange auf dem Abstellgleis landet“, sagt er. Zwar bedeute das Gutachten nicht zwingend das finale Aus für die Südspange. „Aber wir haben jetzt die Sicherheit, dass wir uns erstmal darauf konzentrieren sollten, die A 21 zu Ende zu bauen.“ Das sei ein sehr wichtiges Anliegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SPD-Ratsfrau Christina Schubert sieht das genauso. „Insbesondere die Brücken über die Bahngleise müssen schleunigst saniert werden“, sagt sie. Die Kieler Wirtschaft sei auf eine verlässliche Straßenanbindung angewiesen.

Die Grünen sehen sich darin bestätigt, dass „wir eine Südspange nicht brauchen“, sagt Arne Stenger, baupolitischer Sprecher der grünen Ratsfraktion. Vom SSW kommt die Forderung, die Planungen für die Südspange zu stoppen. „Eine Südspange macht ohne den Ostring II keinen Sinn“, sagt Fraktionschef Marcel Schmidt. Eine Realisierung des Ostrings II sei aber vom Bund in den nächsten Jahrzehnten nicht beabsichtigt. „Wir bauen keine Verbindung auf Vorrat“, so Schmidt.

Ostring II in Kiel wohl nicht mehr realistisch

Tatsächlich wird der Ostring II mit dem neuen Gutachten nun noch unrealistischer. Bisherige Planungen hatten für die Ostuferentlastungsstraße eine Fertigstellung frühestens bis 2050 vorgesehen, nun dürfte sich dieser Zeitpunkt weiter verschieben.

„Der Ostring II wird vor diesem Hintergrund nicht kommen“, sagt SPD-Ratsherr Max Dregelies. Man brauche jetzt und nicht erst in 50 Jahren ein besseres Mobilitätsangebot. Dazu zählt Dregelies die Stadtbahn, Hein Schönberg sowie ein Überholgleis im Bereich des Kieler Hauptbahnhofs, um den Güterverkehr zu stärken. Der Kieler Bundestagsabgeordnete Mathias Stein (SPD) will sich „für die geplanten Projekte auf Schiene“ starkmachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz stimmt derweil nicht in den Abgesang auf die Südspange ein. Er wolle zunächst auf das finale Gutachten warten, um sich ein genaues Bild zu machen. „Das Thema Südspange ist für uns nicht erledigt“, sagt er. Sie sei in Verbindung mit dem Ostring II ein „wichtiger Baustein für Mobilität und Wirtschaft“.

Ausbau der A 21 ins Stadtgebiet von Kiel wird diskutiert

Diskutiert wird derweil, ob die B 404 weiterhin als Bundesstraße geführt werden kann und nicht als Autobahn ausgebaut werden muss. Grüne und SSW sind klar für diese Lösung, auch die SPD tendiert dazu. Bei einem Ausbau zur Autobahn müssten Nebenstrecken geschaffen werden, eine Folge wäre das Plattmachen vieler Kleingärten.

Lesen Sie auch

Oberbürgermeister Kämpfer gibt in der Debatte zu bedenken, dass der Ausbau zur Autobahn aber einen großen Vorteil habe. Dann müsste der Bund finanziell für die Sanierung des Barkauer Kreuzes aufkommen und nicht die Stadt. „Die Sanierung wird in 15 bis 20 Jahren notwendig sein – und wohl mehr als 100 Millionen Euro kosten“, so Kämpfer.