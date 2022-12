Die Polizei wurde in der Nacht zu Mittwoch zu einem Einsatz in einem Schlafcontainer für Obdachlose in Kiel gerufen: Ein 30-Jähriger wurde durch Stiche schwer verletzt.

Angriff in Erfrierungsschutzcontainer: Ein 25-Jähriger steht unter Verdacht, in der Nacht zu Mittwoch auf einen 30-Jährigen in einem Schlafcontainer für Obdachlose in Kiel eingestochen zu haben. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

