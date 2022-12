﻿Ehepaar Anke Erdmann und Ulf Kämpfer: Wie die rot-grünen Konkurrenten im Alltag streiten

Sie ist Landeschefin der Grünen in Schleswig-Holstein, er SPD-Oberbürgermeister in Kiel: Anke Erdmann und Ulf Kämpfer sind ein ungewöhnliches Paar, das weit über Schleswig-Holstein hinaus vernetzt ist. Doch wie lebt und diskutiert die Familie im Alltag? Ulf Kämpfer macht dabei eine Ankündigung in Richtung Landespolitik. Ein Besuch in Hassee.

An diesem Tisch in der Wohnküche diskutieren Anke Erdmann, Ulf Kämpfer und Sohn Johann im Alltag.

Kiel. Der Weg zum Wohnsitz von Kiels Stadtoberhaupt ist schlammig. Zu dritt tappen wir im abendlichen Halbdunkel über rutschigen Untergrund zwischen den Häusern der Kieler Scholle in Hassee entlang. Wir sind unterwegs zum Hausbesuch beim Ehepaar Ulf Kämpfer und Anke Erdmann – zwei politische Schwergewichte unterschiedlicher Parteien unter einem Dach. Seit Erdmann zur Co-Landeschefin der Grünen gewählt wurde, ist klar: Die ehemalige Staatssekretärin zieht es zurück auf die politische Bühne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pikante Konstellation, denn möglicherweise will auch Ulf Kämpfer eines Tages in Richtung Landespolitik gehen. Konkurrenten am Küchentisch? Politik als einziges Thema auch zu Hause beim Familienfrühstück? Nach kurzer Bedenkzeit haben die beiden eingewilligt, Chefredakteurin und Lokalredaktionschef plus Fotograf für einen Abend in ihr Haus in der Öko-Siedlung einzuladen, die Familie im Privaten zu beobachten und alle Frage zu stellen, die denkbar sind.

Ulf Kämpfer und Anke Erdmann wohnen umweltbewusst

Aus Versehen landen wir nicht an der Haustür, sondern am Seiteneingang. Ulf Kämpfer hat uns erspäht und lässt uns durch die schmale Terrassentür eintreten. Und schon sind wir mittendrin im privaten Kosmos der dreiköpfigen Familie. Der Hauptraum des verschachtelten Holzhauses beherbergt eine offene Küche, ein Sofa und einen Sessel sowie, zentrales Möbelstück, einen langen, schmalen Esstisch samt Holzbank.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Setzen Sie sich auf die Bank, dann haben Sie am meisten von der Wärmewand“, empfiehlt Anke Erdmann. Die Wärmewand ist eine der vielen ökologischen Besonderheiten des Hauses, das ebenso wie die Einrichtung nichts Prätentiöses hat, dafür aber ein unübersehbares Statement ist: Hier wohnen umweltbewusste Intellektuelle.

Plötzlich ertönt ein Handy-Signalton. „Ist nur mein Wecker, jetzt muss ich die Flaschen aus dem Gefrierfach nehmen, sonst platzen sie wieder“, erklärt Ulf Kämpfer. Er und Anke Erdmann wirken zunächst etwas nervös, selbst für Medienprofis wie sie ist es offenbar doch ein wenig seltsam, die Kieler Nachrichten im Haus zu haben. Irgendwann hat dann aber jeder einen Sitzplatz und ein Getränk, und die Stimmung entspannt sich zusehends.

Die rot-grünen Konkurrenten im Alltag: Morgenritual ist wichtig

Wie beginnt der Tag in dieser politischen Familie? Mit einem Blick aufs Smartphone oder wird sofort gesprochen?

Ulf Kämpfer: Um 6 Uhr klingelt der Wecker. Meistens kocht meine Frau einen Kaffee, und wir lesen erst mal Zeitung. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, das Smartphone am Bett zu haben – auch eine Folge aus Katastrophen wie im Ahrtal. Während der Kieler Woche gab es mal eine Katastrophenübung, was ich an dem Tag vergessen hatte. Da stand um 7 Uhr die Feuerwehr vor unserem Haus, um mich abzuholen, weil ich telefonisch nicht erreichbar war. Das soll mir nicht noch mal passieren, schon gar nicht im Ernstfall.

Anke Erdmann: Als Staatssekretärin habe ich das mit dem Smartphone neben dem Bett auch so gemacht. Aber mir tut das nicht gut. Da gibt es zum Glück einen großen Unterschied zwischen den Anforderungen der Parteiarbeit und der Verwaltung. Bei mir kann der Tag etwas langsamer beginnen – mit dem Blick in Zeitungen und Deutschlandfunk im Ohr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ulf Kämpfer: Um 6.50 Uhr wecken wir dann unseren Sohn, der das Frühstück abgeschafft hat. Wir trinken ab 7.10 Uhr gemeinsam grünen Tee, danach geht es los. Und am Sonnabend brunchen wir zusammen, wenn es der Terminkalender erlaubt.

Anke Erdmann: Das Morgenritual hat sich bewährt, weil es uns abends noch viel schwerer fällt, zu einer festen Zeit zusammenzukommen. Corona war da eine sehr besondere Zeit, weil auch wir uns als Familie noch nie so viel gesehen haben wie während des Lockdowns.

Ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden, Twitter zu nutzen. Seit meiner politischen Auszeit ist mir noch mal klarer geworden, dass es nichts für mich ist, ständig und sofort auf Kritik und Nachrichten zu reagieren. Ich werde nicht cleverer davon. Und so kann ich besser mein eigenes Tempo behalten. In London haben wir uns vor einigen Jahren das Churchill-Museum angeguckt. Der britische Premier hat auch im Krieg vormittags eine Stunde gebadet, mittags eine lange Pause gemacht, später am Tag regelmäßig Karten gespielt. Man wünscht sich eigentlich Leute, die ausgeschlafen in Krisen gehen. Das ist im politischen Alltag heute undenkbar, besonders krass ist das in Berlin.

Abendessen bei Ulf Kämpfer und Anke Erdmann: Orientalische Linsensuppe mit Brot

Mittlerweile ist Sohn Johann aus dem Obergeschoss heruntergekommen und hat sich mit an den Tisch gesetzt, es gibt Abendessen. Orientalische Linsensuppe, zweierlei Brot, Butter. Serviert wird in bunten Steingutschalen, die Anke Erdmann füllt – bis auf die eine, die ihr Mann vollschöpft, fürs Foto. Zuvor hat er den Fotografen in seinem Arbeitszimmer ein paar Aufnahmen machen lassen, eine Schiebetür trennt den Raum vom Wohnzimmer.

Zu Besuch bei Oberbürgermeister Ulf Kämpfer: In seinem privaten Arbeitszimmer stehen Tausende Bücher sorgfältig sortiert. © Quelle: Ulf Dahl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In hohen Billy-Regalen – „die sind wirklich nachhaltig, weil sie ewig halten“ – stehen Tausende Bücher sorgfältig sortiert. Dazwischen ein hölzernes Stehpult zum Arbeiten, den Raum nutzt hauptsächlich der OB, seine Frau hat noch ein eigenes Arbeitszimmer eine Treppe höher. Die meiste Zeit, auch arbeitend, verbringt sie aber ohnehin am Esstisch.

Wenn Sie hier gemeinsam an diesem Tisch sitzen: Geht es dann vor allem um Politik? Bleibt noch genügend Platz für andere Themen?

Anke Erdmann: Wir reden natürlich viel über Politik, aber nicht nur über Tagespolitik. Es geht oft darum, was die Welt zusammenhält. Es ist immer eine Mischung aus aktuellen Fragen und grundsätzlichen. Gerade reden wir viel über den Ukraine-Krieg, US-Wahlen und die Energiewende, und natürlich haben wir auch besprochen, ob ich mich für den Landesvorstand bewerben soll.

Ulf Kämpfer: Ereignisse aus dem Rathaus sind nur ab und zu ein Gesprächsanlass. Aber dann reden wir auch darüber, was bei Johann in der Schule ansteht und jeder einzelne erlebt oder vor sich hat. Der Beruf spielt natürlich immer wieder eine Rolle. Zu zweit besprechen wir auch Führungsfragen ...

Anke Erdmann: ... aber nicht so oft, wie man sich das vorstellt. Ich kenne kaum Rathausinterna. Wir haben beide mit Blick auf unsere unterschiedlichen Parteien einen inhaltlichen Filter und beraten uns weniger als früher.

Ulf Kämpfer: Die Frage, ob Anke für den Landesvorsitz antritt, haben wir schon gemeinsam besprochen. Und wenn ich einen Konflikt in der Verwaltungsspitze habe, dann bekommt sie es auch mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anke Erdmann: 2012 ist Ulf Staatssekretär geworden, ich war damals Landtagsabgeordnete. Seitdem schauen wir sehr genau, wie wir die Rollen trennen können. Ich bin damals ganz bewusst aus dem Fraktionsvorstand rausgegangen. Wenn der Freund (Robert Habeck wurde 2012 Umweltminister in Schleswig-Holstein, Anm. d. Red.) Minister ist und der Mann Staatssekretär, dann fehlt die Distanz, und der Fraktionsvorstand muss als Erstes reingrätschen, wenn etwas schief läuft. Das war auch für uns als Paar eine schwere Phase. Ich habe die Waschmaschine eingeräumt, während Ulf in grünen Strategierunden war. Das war hart.

Anke Erdmann und Ulf Kämpfer: Ein Paar auf Augenhöhe

Der Redeanteil von Anke Erdmann ist deutlich größer als der ihres Mannes. Im Umgang der beiden miteinander wird dennoch deutlich: Sie agieren auf Augenhöhe, sind geübt im respektvollen Debattieren, wissen, dass Verletzungsgefahr droht, wenn die Wortgefechte zu heftig würden. Reden sie so auch miteinander, wenn sie unter sich sind?

„Naja, ein bisschen nutzt du das hier schon auch als Bühne“, sagt Kämpfer und lächelt. Erdmann lässt das so stehen, macht im Lauf des Abends aber immer wieder deutlich: Sie hat zwar die Suppe gekocht, aber es soll bitte bloß niemand denken, dass sie darin ihre Erfüllung sieht. Anmerkung der Redaktion: Die Suppe war köstlich.

Ein Politikerpaar in der Küche: Anke Erdmann und Ulf Kämpfer. Sie hat zwar die Suppe gekocht, aber es soll bitte bloß niemand denken, dass sie darin ihre Erfüllung sieht. © Quelle: Ulf Dahl

Was Ulf Kämpfer über die Grünen und Anke Erdmann über die SPD denkt

Ein SPD-Oberbürgermeister und eine grüne Landesvorsitzende: Was stört Sie an der jeweils anderen Partei so, dass Sie Ihr Parteibuch nicht wechseln würden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ulf Kämpfer: Mit der SPD gibt es eine Partei, die die Umweltthemen ernst nimmt und zugleich vor allem soziale Themen im Blick behält. Das kommt bei den Grünen zu kurz. Ich habe den Eindruck, dass die Verantwortlichen in dieser Partei ein eher schmales gesellschaftliches Milieu repräsentieren. Daraus entstehen blinde Flecken im politischen Handeln. Das grüne Programm ist nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass den grünen Akteuren mitunter das Verständnis für andere Lebensrealitäten fehlt.

Anke Erdmann: Ich komme aus einem SPD-Haushalt: Mein Vater war SPD-Ratsherr im niedersächsischen Brake, ich habe schon als Fünfjährige das örtliche SPD-Blatt verteilt. Später habe ich als Studentin auch ein Praktikum bei der SPD-Bundestagsfraktion gemacht. Mir ist die Partei aber nicht innovativ genug – gerade im ökologischen Bereich.

Ulf Kämpfer: Es gibt bei den Grünen einen fixen politischen Kanon, das stört mich. Zum Beispiel: Wer bei den Grünen ist, ist gegen Gentechnik. Wer wie Robert Habeck versucht, da ein bisschen den Blick zu weiten, bekommt massiven Gegenwind. Und wer gegen Gentechnik ist, ist auch gegen Atomkraft und für ein Tempolimit. Wenn ich von einem Grünen zwei Positionen kenne, dann kann ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch die nächsten 30 Standpunkte benennen. Das gibt es nur in dieser Partei so extrem. Mir fehlen die Grauschattierungen, das ist zuletzt in der Atomdebatte und der Frage einer Laufzeitverlängerung deutlich geworden. Da wird mir zu ideologisch argumentiert.

Anke Erdmann: Die SPD war bis zum Kanzler-Machtwort in der Atomdebatte nicht mehr erkennbar. Da ist die Partei ziemlich beliebig. Die Kritik, dass die Grünen bestimmte Milieus nicht erreichen, kann ich akzeptieren. Aber ich sehe auch, dass das der SPD nicht mehr gelingt.

Parteibuch hin oder her, die Freundschaft zu Robert Habeck pflegen Kämpfer und Erdmann gleichermaßen intensiv. Die Verbindung zwischen den Familien ist eng: Habeck ist Patenonkel von Johann, allerhand Spielzeug, für das die vier Habeck-Söhne zu alt geworden waren, wurde im Hasseer Holzhaus weiterverwendet. Während der Sommerferien treffen sich die Familien häufig an der Ostsee, Silvester feiern sie fast immer zusammen – so auch in diesem Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Streitthemen bei Anke Erdmann und Ulf Kämpfer: Identitätspolitik, Bildungspolitik und mehr

Welches sind die typischen Themen, über die Sie sich hier am Tisch streiten?

Anke Erdmann: Die Identitätspolitik beispielsweise, die Debatte über Alltagsrassismus. Da beklagt Ulf häufig, dass wir Grünen zu strikt seien. Für mich gilt: Wenn beispielsweise eine Afrodeutsche permanent auf ihre Hautfarbe angesprochen wird, darf sie auch definieren, was Rassismus ist. Da unterscheiden sich unsere Positionen, wenn auch nur um Nuancen.

Ulf Kämpfer: Wir haben auch in der Bildungspolitik gelegentlich andere Positionen. Anke hat grundsätzlichere Kritik am Bildungssystem als ich. Da denke ich häufig, dass ein Blick auf so etwas wie einen Bildungskanon nicht nur rückwärtsgewandt ist. Bei allem Verständnis für soziale Aspekte: Gewisse Fertigkeiten in der Bildung bleiben sinnvoll. Da kann ich manche Positionen des Philologenverbands gut verstehen. Das kommt mir bei Anke gelegentlich zu kurz.

Anke Erdmann: Ulf ist beim Thema Bildung ziemlich konservativ. Ich bin offener für neue Schul- und Unterrichtsformen. Ulf ist mir da zu retro. Was ich von ihm aber gelernt habe, ist, dass andere Parteien nicht per se doof sind. In meiner Kindheit gab es ein reines Lagerdenken: Hier die blöde CDU, da die gute SPD. Die parteiübergreifende Mehrheit für die Tram in Kiel gibt es auch, weil Ulf ein verbindender Typ ist. Es hilft in der Politik nicht, wenn man dem politischen Gegner ständig schlechte Motive unterstellt. Dass wir in unterschiedlichen Parteien sind, führt zu produktiver Reibung. Ich lese inzwischen auch regelmäßig die FAZ. Mich interessieren kluge Menschen, die andere Positionen haben.

In der Freizeit fahren Ulf Kämpfer und Anke Erdmann nicht nur Rad

Von oben poltert es. Johann, der nach dem Essen wieder in sein Reich verschwunden ist, trainiert mit Gewichten. Und was machen seine Eltern in ihrer Freizeit? „Strand“, sagt Anke Erdmann. „Am liebsten der Falckensteiner, geht ja mit dem Fahrrad auch ganz fix von hier aus, einfach die Veloroute runter, dann kurz mit der Fähre, und schon ist man da.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ulf Kämpfer joggt zwei- bis dreimal die Woche, und er fährt Fahrrad. Dass die Veloroute 10 fast unmittelbar vor der Kieler Scholle endet, habe aber nichts mit ihm zu tun, beteuert er. Könnten sie sich vorstellen, jemals aus Kiel wegzuziehen? „Ja, schon, aber die Stadt ganz aufzugeben, käme für uns nicht infrage“, sagt der OB, und Anke Erdmann stimmt zu.

Lesen Sie auch

Politische Ambitionen: Ulf Kämpfer (SPD) will für stellvertretenden Landesvorsitz kandidieren

Herr Kämpfer, Sie werden immer wieder für landespolitische Aufgaben ins Gespräch gebracht. Können Sie sich vorstellen, auch in der Landespolitik mehr Verantwortung zu übernehmen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ulf Kämpfer: Nach der bitteren Wahlniederlage bei der jüngsten Landtagswahl kämpfen wir Sozialdemokraten darum, in Schleswig-Holstein wieder eine führende Rolle zu spielen. Sonst droht uns eine Verzwergung wie in Bayern oder Baden-Württemberg. Gerade weil es nicht leicht ist, möchte ich im Februar für den stellvertretenden Landesvorsitz kandidieren. Wie aus Ideen tatsächlich Realität wird, aus Versprechen konkrete Projekte, wie man Mehrheiten organisiert, vor allem aber, was Menschen in unserer Stadt alles umtreibt – das lernt man als Bürgermeister. Und der Blick nach Hamburg und Niedersachsen zeigt, dass die SPD mit dieser Erfahrung auch Wahlen gewinnen kann.

Frau Erdmann, sind Sie bereit, eines Tages irgendwo zwischen Kiel und Berlin wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen?

Anke Erdmann: Darüber denke ich echt nicht nach. Vor einem halben Jahr habe ich nicht geahnt, dass ich Landesvorsitzende werde. Nun kann ich gleichzeitig Politikerin und Trauerrednerin sein. Das ist ein großes Glück und eine besondere Mischung für mich. Mehr gibt es derzeit nicht auf meiner persönlichen Sichtachse.

Ein politisches Paar Anke Erdmann bildet seit September 2022 zusammen mit Gazi Freitag die Landesspitze der schleswig-holsteinischen Grünen. Die 50-Jährige ist diplomierte Volkswirtin und startete ihre politische Laufbahn von 1998 bis 2000 als wissenschaftliche Mitarbeiterin des früheren Bundestagsabgeordneten Klaus Müller (Grüne), der seit diesem Frühjahr Präsident der Bundesnetzagentur ist. Erdmann wurde 2009 Landtagsabgeordnete in Kiel, profilierte sich als Bildungspolitikerin und übernahm 2017 das Amt der Staatssekretärin im Umweltministerium. 2019 trat sie aus gesundheitlichen Gründen zurück. Ihr Ehemann Ulf Kämpfer studierte Jura, ist 1996 in die SPD eingetreten und startete seine politische Laufbahn ebenfalls als wissenschaftlicher Mitarbeiter – und zwar des einstigen Plöner SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Bürsch. 2010 wurde Kämpfer zum Richter ernannt, wechselte aber nach Stationen am Amtsgericht Kiel und am Oberlandesgericht in Schleswig im Jahr 2012 als Umweltstaatssekretär ins Kabinett Albig. Im März 2014 wurde der heute 50-Jährige mit 63,1 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister in Kiel gewählt und 2019 mit 65,9 Prozent bestätigt.

Von Stefanie Gollasch und Kristian Blasel