Schwatzen, zuhören, Zeit mitbringen: Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken nimmt sich in den Anlaufstellen Nachbarschaft („Anna“) in Kiel jetzt vor allem älterer Menschen in den Stadtteilen an. Die sind froh, in den „sozialen Gesprächen“ ihre Sorgen loszuwerden. Besuch in der Anna Hassee.

Kiel. Gerwin Stöcken trifft eine alte Freundin. Mit Jutta Jünke hat der heutige Kieler Sozialdezernent einst für die Arbeiterwohlfahrt Ferienfahrten an den Falckensteiner Strand begleitet. Jetzt sieht man sich in der Anlaufstelle Nachbarschaft („Anna“) 75 in Kiel-Hassee wieder. Die 84-Jährige wohnt bis heute im Stadtteil und hat den Weg an die Hamburger Chaussee 75 gefunden – „um Gerwin wiederzusehen“.

Stadtrat Stöcken beginnt in Hassee eine Tour durch 16 der 22 Anlaufstellen Nachbarschaft in den Kieler Stadtteilen. Ziel der sogenannten „sozialen Gespräche“: Der Dezernent möchte mit den Menschen ins Gespräch kommen, insbesondere mit älteren Menschen, ihnen zuhören, sich ihrer annehmen, ihnen Rat geben, wo nötig. „Ich bin hier zum Schwatzen, zum Zuhören“, sagt Stöcken zur Begrüßung. „Ich bringe Zeit mit.“

Wohnen im Alter in Kiel: „Ich kann die Treppen nicht mehr laufen“

Zum Beispiel für Gerda Klein. Nach einem unsteten Lebenslauf lebt die 58-Jährige von Grundsicherung, wohnt in der Siedlung Grünes Herz nördlich des Vieburger Gehölzes allein in einer 34 Quadratmeter großen Eineinhalb-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss – und weiß schon jetzt: „Im Alter werde ich die steilen Stiegen im Altbau nicht mehr schaffen.“ Sie hat ein Auge auf den neuen sozialen Wohnungsbau an der Marthastraße geworfen.

Stöcken rät ihr, im Amt für Wohnen und Grundsicherung im Neuen Rathaus am Stresemannplatz erst mal schnell einen Wohnberechtigungsschein zu beantragen. Der Antrag sei für Menschen in Grundsicherung gleichsam nur eine Formsache. Mit dem Dokument, das früher Paragraf-5-Schein hieß, könne sie sich auf die Liste von Interessenten an den Sozialwohnungen der kommunalen Kieler Wohnungsgesellschaft (Kiwog) setzen lassen.

Immer wieder mittwochs: Gerwin Stöcken kommt Anna Mitte: 7. September 2022, 13.30 Uhr, Walkerdamm 17 Anna Suchsdorf: 21. September 2022, 14 Uhr, Amrumring 2 Anna Projensdorf: 5. Oktober 2022, 15 Uhr, Gurlittplatz 8 Anna Ellerbek/Wellingdorf: 19. Oktober 2022, 14 Uhr, Wahlestraße 26 Anna Holtenau: 26. Oktober 2022, 14 Uhr, Richthofenstraße 60 Anna Elmschenhagen: 2. November 2022, 14 Uhr, Bebelplatz 3 Anna Gaarden: 16. November 2022, 14 Uhr, Preetzer Straße 35 Anna Kronsburg: 23. November 2022, 14 Uhr, Segeberger Landstraße 85, anschließend Stadtteilrundgang Anna Russee: 30. November 2022, 14 Uhr, Rutkamp 77 Anna Friedrichsort: 14. Dezember 2022, Stettiner Platz 2-3 Anna Beselerallee: 11. Januar 2023, 14 Uhr, Beselerallee 55a, anschließend Stadtteilrundgang Anna Schilksee: 25. Januar 2023, 14 Uhr, Langenfelde 123a Anna Wik: 8. Februar 2023, Holtenauer Str. 360 Anna Mettenhof: 22. Februar 2023, 14 Uhr, Vaasastraße 43a Anna Dietrichsdorf: 8. März 2023, 14 Uhr, Nachtigallstraße 8 Eine Liste aller 22 Kieler Anlaufstellen Nachbarschaft („Anna“) mit Anschriften, Telefon und Öffnungszeiten finden Sie auf www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/aelterwerden/anlaufstelle_nachbarschaft.php

Danach zieht Stöcken sich mit Gerda Klein zum vertraulichen Einzelgespräch zurück. Die Frau hat noch mehr Probleme, die nicht in großer Runde erörtert werden sollen. Der Sozialdezernent führt ein soziales Vier-Augen-Gespräch.

„Es sind in der Regel multiple Sorgen, die die Menschen plagen“, berichtet Gunhild Schmidt vom Kommunalen Sozialdienst für Erwachsene (KSD). Sie hält in der Anna Hassee an jedem zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 13 bis 15 Uhr eine Vor-Ort-Sprechstunde.

Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken: „Manche Menschen brauchen einen Anschubs“

Einen Wohnberechtigungsschein trägt Stöcken auch Markus Appelt (Name geändert) auf. Der junge Mann lebt in einem Hochhaus am Waldwiesenkreuz in prekären Wohnverhältnissen. Der Sozialdezernent kennt den Fall und weiß: „Der muss da raus.“

Appelt hat aus gesundheitlichen Grünen seinen Job verloren und ist in Hartz IV gefallen. Jetzt macht der Stadtrat dem Klienten Beine: „Ich habe Ihnen schon mal gesagt, sie sollen sich einen Wohnberechtigungsschein besorgen.“ Das sei in Hartz IV kein Problem. „Nun machen Sie mal.“

Stöcken notiert sich den Namen und will tags darauf in seinem Wohnungsamt nachhaken, ob der junge Mann wie versprochen vorstellig geworden ist. „Manche Menschen brauchen einen Anschubs“, sagt er.

Sich umeinander kümmern: Dafür sind in Kiel die Anlaufstellen Nachbarschaft da

Darum geht es dem Dezernenten: den Menschen, die es brauchen, nah sein. Ihre Sorgen hören. Sich kümmern. Besonders um die Älteren. Besonders um jene, die zu vereinsamen drohen. Dafür hat der Stadtrat vor vier Jahren die früheren Altenhilfestationen in Anlaufstellen Nachbarschaft umgewandelt. Träger der 22 Annas in allen Stadtteilen sind Diakonie, Arbeiterwohlfahrt und Deutsches Rotes Kreuz geblieben.

Nahkauf als Stadtteiltreff: „Wir kennen unsere Kunden mit Namen“

Stöcken weiß von einem Nahversorger in Suchsdorf, dass manche ältere Kundinnen mehrfach am Tag einkaufen kommen – nicht weil sie etwas vergessen haben, sondern weil sie so unter Leute und vielleicht sogar mit ihnen ins Gespräch kommen. Mit diesem Gedanken geht der Stadtrat nach den sozialen Gesprächen auf der Terrasse der Anna Hassee noch ein Stück die Hamburger Chaussee hinauf, bis zur Ecke Helgolandstraße. Da liegt der Nahkauf.

„Es sind in der Regel multiple Sorgen, die die Menschen plagen.“ Gunhild Schmidt, Kommunaler Sozialdienst für Erwachsene (KSD). © Quelle: Ulf Dahl

Stöcken will wissen, ob der kleine Supermarkt dort ein ähnlicher Stadtteil-Treff ist. Inhaber Heiner Kiel bestätigt: „Wir kennen die meisten Kunden mit Namen.“ Wenn jemand über längere Zeit nicht erscheine, erkundigten seine Leute und er sich schon mal bei dessen Nachbarn nach dem Befinden. Der Sozialdezernent begrüßt das. Er will sofort einen Kontakt zwischen dem Nahversorger und der Anna herstellen. Vernetzung ist alles. Man soll sich kennen im Stadtteil.

Vorbild Freiburg: Eine Wohnungstauschbörse für Kiel?

So wie Gerwin Stöcken und Jutta Jünke, die früheren Ferienhelfer von Falckenstein. Als Stöcken seine alte Freundin nach ihrem Anliegen fragt, verneint die hochbetagte Witwe: „Ich bin ja noch fit.“ Noch wolle sie ihr Haus und ihren Garten selbst besorgen. Einen Untermieter hat sie rausgeschmissen. Aber für den Fall, dass sie Haus und Hof nicht mehr halten könne, findet Jutta Jünke die Idee des Stadtrats von einer Wohnungstauschbörse für Kiel nach Freiburger Vorbild richtig gut. Vielleicht gibt es da eines Tages eine junge Familie für ihr Haus und mit einer kleinen Wohnung für sie. Auch dafür ist Nachbarschaft doch da.