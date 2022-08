﻿Anleger Bellevue: Kieler Polizei warnt vor unerlaubtem Badespaß

Wo vor Kurzem noch die Badestelle am Anleger Bellevue war, ist nun eine Baustelle. Doch das scheint Schwimmlustige nicht am Sprung ins kühle Nass zu hindern. Die Kieler Polizei warnt vor den Gefahren. In der Kommunalpolitik machen sich derweil Fraktionen für den Fortbestand der Badestelle stark.

