﻿„Anna“-Netzwerk: Gemeinsam gegen Einsamkeit im Alter

Kiel. Axel Brenseler steckt voller Ideen. Der 72-Jährige ist Mitglied der „Anna“-Netzwerkgruppe in der Anlaufstelle Nachbarschaft („Anna“) in Schilksee – und Mitinitiator verschiedener Aktivitäten, die die Gruppe gemeinsam unternimmt. Regelmäßig organisiert Brenseler Radwander- und Wandertouren in der Region und ist festes Mitglied des Kreises „Ahnenforschung“. Von einem erkrankten Netzwerk-Mitglied hat er mit seiner Frau auch die Leitung des Literaturkreises übernommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem „Anna“-Netzwerk etabliert das Amt für Soziale Dienste/Inklusion und Älter werden im Quartier ein zusätzliches Angebot für die Lebensphase Alter. Über die Gründung einer eigenständigen, selbstorganisierten Netzwerkgruppe in den Ortsteilen wollen Sachgebietsleiterin Christiane Jensen und ihr Team einen Impuls geben, damit ältere Menschen nachbarschaftliche Kontakte knüpfen und gemeinsam aktiv werden.

„Anna“-Netzwerk will Menschen zwischen Berufstätigkeit und Ruhestand ansprechen

„Mit dem Anna-Netzwerk sprechen wir besonders Menschen zwischen 55 und 65 Jahren an – diejenigen, die in der Umbruchphase zwischen Berufstätigkeit und Ruhestand sind“, erläutert Jensen. Durch das Angebot, sich mit anderen Menschen im Ortsteil regelmäßig zu treffen, kann der Übergang in die nachberufliche Phase gestaltet werden, so die Sachgebietsleiterin. In der Netzwerk-Basisgruppe gehe es darum, sich kennenzulernen, als Gruppe zusammenzuwachsen und sich zu gegenseitig unterstützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gründung und die ersten beiden Treffen der Basisgruppe werden von der Abteilung Inklusion und Älter werden im Quartier betreut. Ein Jahr lang begleitet die jeweilige „Anna“-Leitung die 14-tägigen Treffen der Basisgruppe. Nach dem Jahr ist die Netzwerkgruppe dann im Idealfall so gut zusammengewachsen, dass sie sich selbstorganisiert treffen kann, so Jensen.

Weitere Gründungen geplant „Anna“-Netzwerkgruppen gibt es in Schilksee, Holtenau, Elmschenhagen/Kroog, Ellerbek/Wellingdorf, Russee/Hammer/Demühlen und Pries/Friedrichsort. Schrittweise sollen die Netzwerke in allen Kieler Ortsteilen ausgerollt werden. Die nächste Gründung einer „Anna“-Netzwerk-Basisgruppe findet am 8. Juni in Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook statt. Weitere Gründungen in diesem Jahr sind in Steenbek-Projensdorf (September) und Neumühlen-Dietrichsdorf (November) geplant. Infos unter kiel.de/aelterwerden

Wie gut das funktionieren kann, zeigt das Beispiel der Basisgruppe in Schilksee. Neben den Wandertouren treffen sich die Mitglieder je nach Interesse zum Englischkursus, zur Ahnenforschung, zur Kunstgruppe, zum Cross-Boule (Innenraum-Boule mit Stoffsäckchen) für Senioren und Menschen mit Behinderung oder zum Handarbeiten und Schneidern. Sofern ein Treffen in privaten Räumen unmöglich ist, können die Mitglieder die Nutzung der „Anna“-Räume beim Schilkseer „Anna“-Leiter Paul Scherer anfragen.

Literaturkreis des „Anna“-Netzwerks in Schilksee ist Event mit bis zu 30 Teilnehmern

Auf die greift auch der Literaturkreis des Schilkseer „Anna“-Netzwerks zurück. Der hat sich zu einem Event im Ortsteil entwickelt, berichtet Mitorganisatorin Gisela Liebrecht-Brenseler: „Erst lesen wir Auszüge aus dem Werk eines Autors oder einer Literaturrichtung, danach gibt es ein passendes Catering.“ Die Fangemeinde ist von anfangs acht auf rund 30 Teilnehmende angestiegen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zusammensetzung in der Netzwerkgruppe ist wechselnd. Das liegt an der Freiwilligkeit – dem Grundgedanken des „Anna“-Netzwerks, betont Mitglied Axel Brenseler: „Man geht keine regelmäßige Verpflichtung ein. Jeder der Lust hat, kann spontan dazukommen.“

KN