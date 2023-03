﻿Polizei Kiel schließt in der Helsinki-Straße Brandstiftung nicht aus

Kiel. Am Tag nach dem Feuer riecht es noch verbrannt an dem Mehrfamilienhaus in der Helsinkistraße im Kieler Stadtteil Mettenhof. Auf dem Rasen dahinter liegen verkohlte Reste vom Wohnzimmermobiliar. Ruß hat die Fassade über zwei Etagen beschädigt. Und gleichzeitig bleibt die Frage: Was ist am Montagabend passiert? Anwohner berichten, dass ein Brandsatz auf den Balkon geflogen sei. Die Polizei ermittelt.

Sicher ist: Eine dreiköpfige Familie hat bei dem Feuer alles verloren. Obwohl die Feuerwehr schnell mit starken Kräften vor Ort war, gab es keine Rettung für die Wohnung. Die Familie konnte sich nur mit dem retten, was sie am Leib trug. Sogar der Putz ist durch die Hitze abgeplatzt.

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits im Vollbrand“, sagt Brandrat Markus Möse vom Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr Kiel. Für die Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Russee aus dem Haus und von der Rückseite über den Rasen vorgehen.

„Die Flammen waren an der Rückseite auf dem Balkon sehr stark. Es drohte dort auch ein Überschlag in die darüberliegende Wohnung“, so Möse. Eine Erklärung für diese Wucht hat die Feuerwehr nicht. „Das ist Aufgabe der Polizei“, so Möse.

Brand in der Helsinki-Straße: Familie war in der Küche

Schnell kommt der Verdacht auf, dass dieses Feuer kein Unglück gewesen sein könnte. Einige Anwohner berichteten auch von einem Knall. Die Familie selbst hat in der Wohnung zuerst davon nichts mitbekommen. „Wir waren in der Küche und haben gekocht. Plötzlich war da dieses Feuer auf dem Balkon und im Wohnzimmer“, berichtet die Mutter. Mit dem dreijährigen Sohn und dem Mann kann sie sich sofort ins Freie retten. Von außen muss die Familie dann mit ansehen, wie sich das Feuer durch die Wohnung frisst. Meterhoch schlagen die Flammen vom Balkon.

„Das war ein Molotowcocktail“, will eine Bewohnerin des Nachbarhauses gehört haben. Im Umfeld wird über die Hintergründe wild spekuliert. Ein Mann behauptet auf Instagram, dass ihm die Wohnung gehöre; er spricht von einem „Anschlag“.

Mettenhof: Ermittlungen mit Brandspürhund

Die Polizei macht dazu noch keine Angaben. „Die Ermittlungen laufen“, heißt es bislang nur knapp. „Am Nachmittag sind die Brandermittler in die Wohnung“, so Sprecherin Eva Rechtien. Wegen der Brandgase in der Wohnung konnten die Ermittler Balkon und Wohnzimmer erst spät in Augenschein nehmen.

Dabei kam auch ein Brandmittelspürhund zum Einsatz. Diese Hunde sind darauf trainiert, an ausgekühlten Brandstellen kleine Restmengen brennbarer Flüssigkeiten zu wittern und anzuzeigen. An den auffälligen Stellen werden dann zur genaueren Untersuchung Proben entnommen.

Die ersten Ermittlungen startete die Polizei schon am Abend im Umfeld des Hauses, befragte Anwohner und Passanten sowie die Feuerwehrleute.

Während der Löscharbeiten hatte es am Montag auch einen Zwischenfall gegeben: Eine Anwohnerin widersetzte sich den polizeilichen Anweisungen. Dazu soll sie die Einsatzkräfte wiederholt beleidigt haben. In Handfesseln wurde die Frau schließlich abgeführt und zur Identitätsfeststellung auf das 3. Revier gebracht. Von dort kam sie nach Angaben der Polizei am Abend wieder auf freien Fuß.

Die vom Brand betroffene Familie kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst bei Angehörigen in der Nachbarschaft unter. Die Schwester organisiert jetzt die Versorgung und koordiniert unter Telefon 0176/30557000 Hilfsangebote. Besonders Kindersachen für den drei Jahre alten Jungen sind willkommen.