﻿Anstieg des Meeresspiegels: Wie kann sich Kiel vorbereiten?

Kiel. Der Klimawandel und steigende Temperaturen werden zu einem Anstieg des Meeresspiegels sorgen. Extreme Wetterereignisse wie Starkregen und Sturmfluten nehmen zu. Schleswig-Holstein und Kiel als Küstenstadt sind von den drohenden klimatischen Veränderungen besonders betroffen. Mit welchen Unwetter-Ereignissen ist zu rechnen und wie können sich Stadt und Land darauf vorbereiten? Welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es? Darüber diskutierten Expertinnen aus verschiedenen Fachrichtungen im „Denkraum“ der Christian-Albrechts-Universität.

Mit Dr. Jana Koerth (Küstenrisiken, CAU), Dr. Anna Lena Bercht (Stadtgeographie, CAU), der Klimaanpassungsmanagerin der Stadt Kiel, Annafried Stürmer, Gabriele Pfründer (Leiterin Landesbau, GMSH), Prof. Silja Klepp (Sozialgeographie der Küsten und Meere, CAU) und Bärbel Laarmann-Ackermann von der Unteren Wasserbehörde aus dem Umweltschutzamt erklären Fachleute mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten wie die Anpassung an den Klimawandel aus Sicht der Architektur, Stadtplanung oder Küstenschutz aussehen muss.

Anstieg des Meeresspiegels: Zwischen 28 Zentimetern und einem Meter

Die Prognosen aus der Wissenschaft sind eindeutig. Der Meeresspiegel wird aufgrund des Klimawandels ansteigen. Zwischen 28 Zentimetern und einem Meter in den nächsten 100 Jahren lauten die Vorhersagen, sagt Dr. Jana Koerth, die an der CAU zum Thema Küstenrisiken forscht. „Das hängt davon ab, wie viel Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen werden und wie wirksam sie sind.“

Die Wissenschaft und auch die Stadt Kiel sprechen daher schon nicht mehr nur von Klimaschutz, sondern von Klimaanpassung. Die Annahme: Der Klimawandel lässt sich nicht aufhalten, Menschen müssen lernen mit den Konsequenzen zu leben. Das bedeute aber nicht, dass keine Maßnahmen mehr gegen die Erderwärmung ergriffen werden sollen. Im Gegenteil. „Klimaanpassung hat nichts damit zu tun, dass wir den Kampf gegen den Klimawandel aufgegeben haben, sagt Annafried Stürmer.

Stürmer entwickelt aktuell für die Stadt ein Klimawandel-Anpassungskonzept. Die Rohfassung umfasst 15 Handlungsfelder und soll Mitte 2024 fertig sein. In dem Konzept geht es unter anderem um Kaltluftschneisen, die durch die Stadt gehen und nicht zugebaut werden dürfen. Zudem soll es ein Baumschutz-Projekt geben. 160 Bäumen, die besonders gegen den Klimawandel helfen, sollen gepflanzt werden.

Zwar sei Kiel vom Hochwasser weniger bedroht als andere Orte in Schleswig-Holstein, insbesondere solche an der Nordseeküste, dennoch gebe es einige, tieferliegende Bereiche, die bei einer Sturmflut überschwemmt werden können, sagt Bärbel Laarmann-Ackermann von der Unteren Wasserbehörde. „Kritisch kann es an der Kiellinie, der Kaistraße, in Düsternbrook, am Ostseekai oder am Bahnhof werden.“

Auch das MFG5-Gelände könnte betroffen sein. Jana Koerth kritisiert daher, dass die Wohngebäude für das neue Viertel bis an die Wasserkante gebaut werden. „Vorsorge ist besser als Nachsorge. Wir müssen uns proaktiv anpassen.“

Zu dieser Anpassung gehört auch über die Architektur von Neubauten nachzudenken; und unter Umständen zu akzeptieren, dass Häuser mit Wasser volllaufen. GMSH-Architektin Gabriele Pfründer bringt den Einsatz anderer Materialien ins Spiel. „Früher wurde mit Lehm gebaut, da durften die Keller auch nass werden.“ Durch den atmungsaktiven Baustoff könnten die Gebäude schnell wieder trocknen.

Finanzielle Frage: Wie teuer darf der Schutz vor Hochwasser sein?

In eine ähnliche Richtung äußert sich die Sozialanthropologin Silja Klepp. „Wir brauchen ein Out-of-the-Box-Denken und sollten altes Wissen anwenden. Früher haben die Menschen auch mit der Natur gelebt.“ In Schleswig-Holstein gebe es einen Hochwasserschutz, der historisch gewachsen sei, das ist eine Chance, die genutzt werden sollte. „Allerdings müssen wir uns die Frage stellen, was wir uns noch leisten können, zu schützen, beispielsweise mit Blick auf Sylt. Dort werden wenige Häuser mit viel Geld geschützt.“

Die Stadtgeografin Anna Lena Bercht fordert eine bessere Aufklärung der Bevölkerung. „Das Problemwissen ist vorhanden, es fehlt allerdings das Handlungswissen, was gegen den Klimawandel getan werden kann.“ Zudem mangele es an Bereitschaft, auch im Kleinen etwas gegen die Erderwärmung zu unternehmen. Bercht nennt das kognitive Dissonanz. „Es gibt Menschen, die wissen, dass es den Klimawandel gibt, die sich aber nicht anpassen möchten.“