﻿Neues Antiquariat am Blücherplatz in Kiel

Blücherplatz. Eine Frage hört Birgit Mähl (59) immer wieder von ihren Neukunden: Liest denn heute überhaupt noch jemand? Dann kann sie nur lachend antworten: „Aber ja doch, warum sind Sie denn beispielsweise hier?“ Vor knapp zehn Monaten hat sich die gelernte Bibliothekarin am Blücherplatz mit einem kleinen Antiquariat selbstständig gemacht. Seitdem läuft das Geschäft – dem digitalen Zeitalter und dem Internethandel zum Trotz.

Skeptiker würden jetzt vielleicht trotzdem fragen: Ist so ein Antiquariat heutzutage nicht eher die Lizenz zum Geldverbrennen? Birgit Mähl schüttelt den Kopf und lächelt. „Ich hatte vorher schon Erfahrung mit dem Verkauf von gebrauchten Büchern gesammelt“, erzählt sie. Mit einem drei mal zwei Meter großen Anhänger voller Bücher habe sie 2017 angefangen.

Im Antiquariat am Blücher gibt es auch Buch-Upcycling-Objekte

An den Wochenenden stand sie vorm Ausflugsbistro „Kleine Kanalperle“ in der Wik, vorm „Café Dreimaster“ an der Petruskirche oder auch in Strande am Bülker Leuchtturm. Sie besuchte Kitas, Seniorenheime, Rehakliniken oder den Eckernförder Fischmarkt.

„Auch Kunsthandwerkermärkte gehörten zu meiner Tour“, erzählt sie. Denn aus alten Büchern lässt sich viel machen. In ihrem Antiquariat steht ein Eichenhocker, der mit alten Brockhaus-Buchrücken eingefasst ist.

Gute Bücher und schöne alte Dinge am Blücherplatz in Kiel

Mit spitzer Schere erschafft sie aus vergilbten Buchseiten zarte Kunstwerke. Ein Kochkrimi wird schnell mal zum Messerblock, ein dicker Wälzer zum Vasenhalter. Buch-Upcycling vom Feinsten. „Die Ideen kommen mir meist, wenn ich die Bücher in der Hand habe.“

Im Antiquariat an der Scharnhorststraße in Kiel gibt es viel zu entdecken. So gibt es alle vier Wochen die „Buchperle des Monats“. Einige Bücher werden zudem passend dekoriert – wie hier das Buch von Anne Morrow Lindbergh „Muscheln in meiner Hand“. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Als Corona das gesellschaftliche Leben lahmlegte, war es vorbei mit dem rollenden Buchladen. Zum Glück habe sie all die Jahre noch halbtags als Bibliothekarin an der Kieler Uni gearbeitet. Was sie auch immer noch tut. Das Antiquariat ist auch jetzt ein Nebenerwerb.

Das Antiquariat am Blücher ist nur 24 Quadratmeter groß

Als im Herbst 2022 dann die kleine, nur 24 Quadratmeter große Ladenfläche in der Scharnhorststraße am Blücherplatz frei wurde, griff sie zu. „Bereut habe ich es nicht“, sagt die Mutter einer Tochter, die mit ihrem Mann in der Wik lebt. „Drei Jahre läuft erst einmal der Mietvertrag. Dann schauen wir weiter.“

Die „Dramatischen Werke“ von Bernard Shaw aus den Jahren 1911 bis 1922 werden auf dem Verkaufstresen direkt neben einem Buch-Upcycling-Objekt präsentiert. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Während des Gespräches kommen immer wieder Kunden vorbei. Obwohl sie an diesem Tag offiziell gar nicht geöffnet hat. Eine Frau sucht ein Kinderbuch, eine andere bietet ihre alten Bücher an. Was sie ankauft? „Da verlasse ich mich ganz auf mein Bauchgefühl“, sagt Birgit Mähl.

Antiquariat in Kiel: Vom Klassiker bis zum 70er-Jahre-Kinderbuch

Und auf ihre Lebenserfahrung. Sie selbst ist Vielleserin, arbeitete sechs Jahre lang als Bibliothekarin im Weltwirtschaftsinstitut und studierte dann noch mal Slawistik an der Kieler Uni. Ihre Magisterarbeit verfasste sie übrigens über Dostojewski.

An ihrem kleinen Geschäft liebe sie den Austausch mit den Kunden. „Deshalb verkaufe ich auch nicht übers Internet.“ Und sie sei glücklich, dass sie für mehr Nachhaltigkeit sorge. „Ich kann zwar nicht alle Bücher retten. Aber zumindest ein kleines Zeichen setzen.“ Das Schöne an ihrem Antiquariat sei, so schwärmt ihr lesefreudiges Publikum, dass dort das Buch den Kunden sucht und nicht umgekehrt.

Antiquariat am Blücher, Scharnhorststraße 3, Montag und Donnerstag 9 bis 13 Uhr, Dienstag und Freitag 15 bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 13 Uhr.

