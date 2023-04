﻿Hohes Tempo und fehlende Sicht: Anwohner kritisieren Unfallgefahr im Russeer Weg

Hasseldieksdamm. Wer im Russeer Weg zwischen Bahrenbrooker Weg und Heitholmer Weg die Straße queren oder aus seiner Ausfahrt fahren will, braucht nicht nur Geduld, sondern auch einen Schutzengel: Der Verkehr in der Durchfahrtstraße fließt nahezu pausenlos, und mit 50 km/h nicht eben langsam. Dicht an dicht auf dem Parkstreifen am Rand abgestellte Fahrzeuge nehmen dabei die Sicht auf die Straße. Eine gefährliche Situation für alle Verkehrsteilnehmenden, besonders, wenn größere Fahrzeuge wie Wohnmobile oder Transporter dort parken, sagt Anwohner Björn Reichel.

Erschwerend kommt hinzu: Einen Gehweg gibt es nur einseitig. Die Grundstücke der anderen Seite grenzen direkt an die Straße. Die wird als Verbindung zwischen Mettenhof, dem Gewerbegebiet bei der Autobahnbrücke und Russee auch von Transportern, Lkw und vom Schienenersatzverkehr immer stärker genutzt, führt Annegret Schultz aus.

Russeer Weg in Kiel: Gefahrlose Querung für Kinder nicht zu bewältigen

Um den schützenden Gehweg zu erreichen, müssen die gegenüber wohnenden Familien die Straße queren, darunter viele Schulkinder. Was für Erwachsene schon eine Herausforderung ist, ist für Kinder alleine gefahrlos nicht zu bewältigen, berichtet Leyla Akkus: „Wenn unsere Kinder über die Straße gehen, muss immer einer von uns sie begleiten.“

Wegen der fehlenden Sicht auf Hilfe angewiesen sind auch Anwohnende, die mit ihren Fahrzeugen die Grundstücksausfahrten verlassen möchten. „Ohne einen Ausweiser ist das kaum möglich“, betont Eike Cordes. Zweimal sei es in dem Straßenabschnitt schon zu schwereren Unfällen gekommen, so Reichel. Fast-Unfälle seien nahezu täglich zu beobachten: „Es ist wirklich ein Sichtproblem und ein Gefahrenpunkt.“ Renate Furche-Joste bringt die Angst der Anwohnenden auf den Punkt: „Muss denn erst etwas Schlimmes passieren, bevor gehandelt wird?“

Unterschriftenaktion: Forderung nach Temporeduzierung und Parkeinschränkung im Russeer Weg in Kiel

Ihrer Forderung nach mehr Sicherheit verliehen die Anwohnerinnen und Anwohner des Russeer Wegs und des dahinter liegenden Wohngebiets jetzt Gewicht: Eine Liste mit über 60 Unterschriften überreichten Reichel und seine Mitstreitenden dem Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm während der Sitzung am Donnerstag. Ideen, wie die Verkehrssituation sicherer werden könnte, hatten sie auch parat: eine Einschränkung der Parkerlaubnis für Wohnmobile und Transporter auf dem Parkstreifen und eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 auf dem Teilstück.

Im Ortsbeirat stieß die Forderung auf Verständnis. Die Verkehrsbehörde habe jedoch abgewunken, berichtete die Vorsitzende Tabea Philipp (SPD). Begründung: Die Anordnung von Tempo 30 auf der Kreisstraße sei nur auf Höhe sensibler Bereiche wie Kitas möglich. Eine Beschränkung auf Pkw auf dem Parkstreifen sei nicht gegeben, da der Untergrund das Parken für Fahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen erlaube.

Das wollte das Gremium so nicht stehen lassen. Ralf Kretschmer (CDU) hob hervor, dass eine Querungsstelle für Schulkinder als sensibler Bereich anzusehen sei, in dem Tempo 30 angeordnet werden könne. Eine kurzfristig umsetzbare Lösung zur Parkstreifenproblematik brachte Rolf Paulsen-Maronde (Grüne) ins Spiel: Durch das Einrichten von Blumenkübeln bei den Ausfahrten der Anwohnenden ließe sich das Abstellen von Fahrzeugen im Sichtfeld verhindern. Entsprechende Prüfaufträge gehen jetzt an die Stadt.