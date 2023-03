﻿Neue Risse entdeckt: So geht es auf der Olympiabrücke in Kiel weiter

Bei Arbeiten im Inneren der Olympiabrücke in Kiel sind neue Risse entdeckt worden. Zudem ruhen die Baumaßnahmen wegen einer Schadstoffmessung. Ob die Brücken trotzdem bis zur Kieler Woche Mitte Juni befahrbar sind? So schätzt der Landesverkehrsminister Madsen die Lage ein.

Besuch in der Brücke: LBV-Erhaltungschef Christoph Köster, Minister Claus Ruhe Madsen und LBV-Direktor Torsten Conrad in der Olympiabrücke (von links).

Kiel. Die Arbeiten in der Olympiabrücke in Kiel ruhen derzeit. Trotzdem soll das Bauwerk wie geplant bis Mitte Juni repariert sein. Exakt vier Monate nach der Kollision eines Hafenkrans mit der Brücke kam am Donnerstag Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen vorbei. „Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir zur Kieler Woche wie geplant beide Brücken nutzen können“, so Madsen.

Die Ursache für die Pause der Bauarbeiten in dem Hohlkasten des über 50 Jahre alten Bauwerks sind Schadstoffmessungen, deren Ergebnisse erst nächste Woche vorliegen werden. Ein Routine-Schritt, beruhigt Torsten Conrad, der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau. Die Messungen sind erforderlich, weil in der Brücke mit einem Sandstrahlverfahren der Korrosionsschutz entfernt wurde. Da der alte Anstrich stark mit Blei kontaminiert ist, müssen zum Schutz der Arbeiter für die nächsten Schritte Luftmessungen erfolgen.

Weitere Risse gefunden

Beim Entfernen des Schutzanstrichs erlangten Köster und seine Mitstreiter auch neue Erkenntnisse über die Beschädigungen an der Brücke: „Wir haben dabei noch geringe Schäden entdeckt. Sie sind aber nicht so schwerwiegend, dass sie den zeitlichen Ablauf der Reparatur gefährden.“

An einer Stelle kam ein langer Riss in einer Schweißnaht zum Vorschein. „Der ist schon ganz ordentlich“, sagt Köster. Der Riss wird aber nach dem Einbau der neuen Profile wieder verschweißt. In der Brücke wurden bereits Träger für die Stabilisierung eingebaut. Sie sollen Kräfte übernehmen, wenn die Arbeiter den verbogenen Stahlträger entfernen.

Gerüst wird für Feuerwehrfahrzeuge passend gemacht

Hergerichtet ist bereits die Baustelle im Inneren der Olympiabrücke. Dies erledigten in den vergangenen Tagen die Arbeiter der Firma Adolf Cornels aus Brunsbüttel. Etwas hinterm Zeitplan ist hingegen der Bau des großen Hängegerüsts, das auf der Nordseite der Brücke angebracht werden soll. Grund ist eine Anpassung des Gerüsts nicht nur an die Bedürfnisse der Schifffahrt, sondern auch der Feuerwehr.

Der später oben über der Brücke zur Stabilisierung angebrachte Querträger des Gerüsts soll 4,5 Meter Freiraum über der Fahrbahn bieten. Das ist mehr als zunächst angemeldet. „Für den Fall einer Vollsperrung der anderen Brücke können so Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr die Olympiabrücke überqueren“, sagt Christoph Köster, Leiter der Abteilung Erhaltung beim LBV.

„Der Zeitplan war sportlich und bleibt sportlich“, so Köster. Alle Beteiligten sind aber zuversichtlich, dass Anfang Juni die Olympiabrücke wieder voll belastbar ist. Nach der Kieler Woche sollen die Arbeiter auf die Prinz-Heinrich-Brücke umziehen. Immer noch keine Ergebnisse gibt es bei der Suche nach dem Schuldigen für die Kollision vom 30. November. Die Wasserschutzpolizei Kiel ermittelt weiter in alle Richtungen.

Es wird auch weiter geprüft, ob der auf dem Frachter verladene Hafenmobilkran überhaupt die in den Papieren angegebenen Abmessungen hatte. Kran und Schiff sollten nach KN-Informationen 40,2 Meter hoch sein. Tatsächlich waren Kran und Schiff aber 42 Meter hoch.