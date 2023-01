﻿Arbeitslosenquote geht zurück: Arbeitsmarkt in Kiel bleibt robust

Die Arbeitsagentur spricht von einem starken Ergebnis, auch wenn die Zahl der Arbeitslosen in Kiel im Dezember 2022 gegenüber dem Dezember 2021 leicht gestiegen ist. Seit einem halben Jahr geht die Arbeitslosenquote in der Landeshauptstadt kontinuierlich zurück. Die Daten.

Von der Entwicklung des Industriegebiets Strandort in Friedrichsort verspricht Kiel sich weitere Impulse für den Arbeitsmarkt.

Kiel. „Der Arbeitsmarkt in Kiel schließt zum Jahresende mit einem starken Ergebnis“, berichtet der Chef der Agentur für Arbeit Kiel, Hans-Martin Rump. „Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Landeshauptstadt ist seit dem Sommer kontinuierlich gesunken – seit August immerhin um 1141 Personen.“ So einen starken Rückgang innerhalb eines Halbjahres habe es zuletzt 2018 gegeben, zwei Jahre vor der Corona-Pandemie.

Für den Dezember 2022 weisen die Arbeitsmarktdaten in Kiel zwar einen Anstieg der Arbeitslosenquote gegenüber dem Dezember 2021 aus, aber auch einen Rückgang gegenüber dem Vormonat. Danach waren im Dezember 2022 genau 10.122 Menschen in Kiel arbeitssuchend gemeldet, 402 mehr als im Dezember 2021 und 55 weniger als im November 2022. Daraus errechnet sich eine aktuelle Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent aller erwerbsfähigen Personen. Die Quote hatte im Dezember 2021 bei 7,0 Prozent und im November 2022 bei 7,3 Prozent gelegen.

Rückgang der Arbeitslosenzahl im Dezember ist „nicht die Regel“

Ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Dezember gegenüber dem Vormonat sei „nicht die Regel“, sagt Rump. Das Ergebnis sei „um so erfreulicher, weil viele Einflussfaktoren wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, Energiefragen und Lieferengpässe auf den Arbeitsmarkt wirken“.

Der Agenturchef blickt voraus: „Diesen positiven Schwung gilt es nunmehr auch in das Jahr 2023 mitzunehmen“, sagt Rump. Es sei allerdings davon auszugehen, „dass die kommenden Wintermonate erst einmal für eine saisonal bedingte Zäsur bei der Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen sorgen werden.“

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wirken auf die Arbeitslosenzahl

Die aktuelle Zahl von 10 122 arbeitslosen Menschen werde wie bereits in den zurückliegenden Monaten durch die Zahl der Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft beeinflusst. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden seit Juni 2021 vom Jobcenter Kiel betreut und gelten somit als arbeitslos im Sinne der Statistik.

Hans-Martin Rump ist der Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit in Kiel. © Quelle: Frank Peter

Derzeit sind in Kiel 642 arbeitslose Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft registriert. Die Zahl ist zwar gegenüber dem November um 74 oder 10,3 Prozent gesunken, aber im Vergleichsmonat Dezember 2021 waren lediglich 38 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Arbeitslosenstatistik registriert.

Das heißt: Aktuell werden 604 Menschen mehr vom Jobcenter Kiel betreut als vor einem Jahr. Der Gesamtanstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber Dezember 2021 beträgt aber „nur“ 402. Rump: „Der Arbeitsmarkt gleicht einen Teil des deutlichen Zuwachses bei den arbeitslosen Menschen mit ausländischer Herkunft aus.“ Das sei „ein klares Signal für einen unverändert robusten Arbeitsmarkt in Kiel“.

Arbeitgeber suchen Leute: 3460 Stellen in Kiel sind unbesetzt

Positiv entwickelt sich auch der Stellenmarkt. Im Dezember 2022 wurden 615 sozialversicherungspflichtige Stellen neu gemeldet. Das sind 157 oder 20,3 Prozent weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, aber 33 oder 5,7 Prozent mehr als im November.

Die Arbeitsagentur verzeichnet aktuell insgesamt 3460 offene Stellen. Das sind 323 oder 10,3 Prozent mehr als Ende 2021 und sogar 620 oder 21,8 Prozent mehr als vor Beginn der Corona-Pandemie.