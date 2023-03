﻿Darum steigt die Arbeitslosenzahl in Kiel gegen den Trend

Anders als bundes- und landesweit ist die Arbeitslosenzahl in Kiel im März 2023 nicht gesunken – im Gegenteil. Sie ist gegen den Trend gestiegen. Der Leiter der Agentur für Arbeit in Kiel nennt die Gründe.

Kiel. Auf dem Kieler Arbeitsmarkt ist die erwartete Frühjahrsbelebung entgegen dem Landes- und dem Bundestrend noch nicht angekommen. Die Zahl der Arbeitslosen in Kiel ist im März gegenüber dem Februar leicht und gegenüber dem März 2022 deutlich gestiegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch bleibt der Leiter der Agentur für Arbeit Kiel, Hans-Martin Rump, beim Blick auf die aktuellen Daten recht entspannt. „Der saisontypische Rückgang der Arbeitslosenzahlen lässt in Kiel noch etwas auf sich warten“, stellt Rump fest.

10454 Arbeitslose in Kiel

In Kiel wurden im März 10 454 Arbeitssuchende gezählt. Das sind 530 mehr als im März 2022 und 43 mehr als im Februar 2023. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt wie im Februar bei 7,5 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rump nennt einen ganzen Strauß von Gründen für den verhaltenen Start ins Frühjahr. Er zählt auf: „Das Ostergeschäft in Handel und Tourismus spiegelt sich wegen der Lage des Festes in der zweiten Aprilwoche in der aktuellen Statistik noch nicht wider. Ende März stehen Quartalsentlassungen an. Witterungsbedingt läuft das Geschäft in den Außenberufen nur zögerlich an. Unter den neu hinzugekommenen jüngeren Arbeitslosen wird es sicherlich leider einige geben, die nach beendeter Ausbildung nicht übernommen wurden.“

3377 offene Stellen in Kiel

Auch mit Blick auf die Personalnachfrage der Kieler Unternehmen berichtet Rump für den März 2023 eher Ernüchterndes: „Im Februar hatten die Betriebe uns noch 815 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet. Im März sind es rund ein Viertel weniger.“

Zuversichtlich fügt der Chef der Arbeitsagentur an: „Ostern liegt in diesem Jahr spät, sodass ich mir für den April einen zusätzlichen Schwung auf der Nachfrageseite erhoffe.“ Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei insgesamt weiter hoch. „Wir haben aktuell 3377 sozialversicherungspflichtige Stellen im Bestand.“

Lesen Sie auch

Der Schwerpunkt der Stellenmeldungen in Kiel, berichtet Rump, liege in den Branchen wirtschaftliche Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen, öffentliche Verwaltung und verarbeitendes Gewerbe.