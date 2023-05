﻿Zahl der Arbeitslosen in Kiel sinkt im Vergleich zum April

Kiel. Gute Nachrichten für den Arbeitsmarkt in Kiel: Im Vergleich zum April ist die Arbeitslosenquote in Kiel von 7,8 auf 7,4 Prozent aller erwerbsfähigen Personen gesunken. „Der Wonnemonat Mai hält, was er verspricht“, bilanziert Hans-Martin Rump, Leiter der Agentur für Arbeit Kiel. Die Zahlen zeigten deutlich, dass die Frühjahrsbelebung nun in diesem Jahr verzögert eingesetzt habe.

Im Mai 2023 waren genau 10 410 Menschen in Kiel arbeitssuchend gemeldet. Das sind 336 weniger als im April 2023 – allerdings auch 795 mehr als im Mai 2022. Der Grund für den deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt wie schon in den vergangenen Monaten vor allem an den geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die erst seit Juni 2022 vom Jobcenter Kiel betreut werden und seitdem als arbeitslos im Sinne der Statistik gelten.

Arbeitsmarkt in Kiel: 656 Ukrainer als arbeitslos gemeldet

Dass sich das deutlich in den Zahlen niederschlägt, zeigt die Tatsache, dass die Zahl der ausländischen Arbeitslosen in Kiel im Vergleich zum Vorjahr um 730 angestiegen ist. Im aktuellen Monat sind allein 656 Ukrainerinnen und Ukrainer beim Jobcenter Kiel arbeitslos gemeldet. Rechnet man diesen „Ukraineeffekt“ heraus, ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat nur leicht höher.

„Ab dem kommenden Juni ist dieser Personenkreis dann in einer vollständigen Zwölf-Monats-Zeitreihe sichtbar, sodass die Vorjahresvergleiche aussagekräftiger werden“, so Rump mit Blick auf die geflüchteten Menschen aus der Ukraine.

Rückgang bei Langzeitarbeitslosen in Kiel

Rump spricht außerdem davon, dass der Kieler Arbeitsmarkt „nicht starr“ sei, sondern „weiterhin in Bewegung“. So sind im Mai insgesamt 655 Menschen aus der Arbeitslosigkeit in eine Erwerbstätigkeit gekommen, fast so viele wie im April (665). „Es wird sukzessive nach Arbeitskräften nachgefragt und eingestellt“, so Rump.

Ein positiver Trend lässt sich auch bei der Zahl der Langzeitarbeitslosen erkennen. Davon gibt es in Kiel im Mai 2023 insgesamt 3657 und damit 338 weniger als im Mai 2022. „Das beweist, dass sich am Kieler Arbeitsmarkt immer wieder Chancen auftun“, sagt Rump.

Der Bestand an 3500 sozialversicherungspflichtigen Stellen zeige zudem einen kontinuierlichen Bedarf auf einem hohen Niveau. Vor der Pandemie im Mai 2019 waren es nur knapp 2900 sozialversicherungspflichtige Stellen. Rump: „Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber halten ihre Stellenangebote teilweise früher und mittlerweile regelmäßig länger aufrecht.“

