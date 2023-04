﻿Kieler Arbeitsmarkt zeigt sich stabil

Starke Personalnachfrage

In Kiel ist die Zahl der Erwerbslosen leicht gestiegen, doch die Personalnachfrage ist groß.

Trotz vieler Belastungsfaktoren: Der Arbeitsmarkt in der Landeshauptstadt zeigte sich im April von seiner eher sonnigen Seite. Zwar stieg die Zahl der Erwerbslosen an, doch das liegt auch an den vielen Geflüchteten. Und es gibt vor allem einen Faktor, der die Arbeitsagentur optimistisch stimmt.

