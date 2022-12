﻿Zeitreise in die Vergangenheit von Kiel

Kindheit und Jugend in Kiel: Zwei neue Kiel-Bücher gehen mit alten Fotos und vielen Texten auf eine spannende Zeitreise. Es geht zurück in eine Zeit, als es noch Kihr-Goebel, das Joy, die Straßenbahn und die gelbe Gondelbahn von Weipert gab.

In der Holstenstraße entwickelten sich die Geschäfte in der Fußgängerzone in den 60er Jahren prächtig. Autor Kurt Geisler beschreibt in einem neuen Kiel-Buch Kindheit und Jugend in den 50er und 60er Jahren in der Landeshauptstadt.

Kiel. Wer in Kiel aufgewachsen ist, erinnert sich noch: An die quietschgelbe Gondelbahn des Kaufhauses Weipert, die quer über den Bootshafen fuhr. An das Schiebedach, das die Astorbar bei gutem Wetter in eine Dachterrasse verwandelte. An Kinoabende im Central und durchtanzte Nächte im "Joy", wo am Plattenteller die Kieler Legende Gary Mangels stand.

Zwei neue Bücher des Wartberg Verlags nehmen die Kielerinnen und Kieler jetzt mit auf eine unterhaltsame Zeitreise. Unter dem Titel "Aufgewachsen in Kiel" geht es im ersten Band um die 50er und 60er Jahre. Autor Kurt Geisler (Jahrgang 1952) erzählt von Sonntagsspaziergängen mit den Eltern in der wiederaufgebauten Innenstadt, von Beatmusik und Studentenunruhen.

Neue Bücher: Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend in Kiel

"Wer es sich leisten konnte, kaufte sich eine Single bei Kihr-Goebel oder Radio Westphal", schreibt Geisler. Er erinnert sich an das erste Mofa von Zweirad Krah, an den Starpalast, wo einige aus seiner Generation 1967 Jimi Hendrix live erlebten und an die ersten Tanzstunden bei Mäser.

Bei Simon Voß (Jahrgang 1971), Autor des zweiten Bandes, dreht sich alles um die 70er und 80er Jahre. Er schreibt von langen und kalten Wintern, an denen es mit Schlittschuhen an den Tröndelsee, Wellsee und Russee ging. Er erzählt von Gummitwist und Völkerball, von Sommern im Jugendlager Falckenstein und von Fahrten mit der Straßenbahn Linie 4.

Die neuen Kiel-Bücher sind mit zahlreichen alten Fotos angereichert

„Wir haben unsere Kindheit in einer Zwischenzeit erlebt“, so der Autor. „Einer Zeit, in der mit den knalligsten Farben das Grau und Schwarz der Vergangenheit vertrieben werden sollte.“

Kurt Geisler, „Aufgewachsen in Kiel in den 50er & 60er Jahren“, ISBN 978-3-8313-3383-7, Simon Voß, „Aufgewachsen in Kiel in den 70er & 80er Jahren“, ISBN 978-3-8313-3541-1, angereichert sind beide Bände (je 14,90 Euro) mit zahlreichen Fotos aus dem Stadtarchiv und dem privaten Fotoalbum.