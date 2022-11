Aufschrei der Weltoffenen

Ein mutmaßlich homofeindlicher Messerangriff hat die Stadt Kiel erschüttert. Während die Täter noch gesucht werden, zeigen Hunderte ein Zeichen der Solidarität. Fast zeitgleich dazu startet an der Förde die größte Katastrophenschutz-Übung seit den Neunzigern - was tun beim Blackout? Das und alles weitere Wichtige der Woche im Newsletter „Kiel mittendrin“.

genügt ein lackierter Fingernagel, um in Kiel Opfer eines Messerangriffs zu werden? Und ist das, was am Sonnabend am Ziegelteich passiert ist, eine Zäsur für diese doch sonst so weltoffene Landeshauptstadt - oder nur das Werk einzelner Idioten, deren Werte und Haltung aus dem vorherigen Jahrtausend stammen? Man wünscht sich letzteres und muss doch feststellen, dass Toleranz eine äußerst fragile Sache ist. Denn während wir noch nicht sicher wissen, wer die Täter sind und ob ihre lebensgefährliche Attacke tatsächlich ein homofeindliches Motiv hatte, berichtet die queere Community von Beleidigungen, einem immer raueren Klima und schließlich, Zitat!, ihrer „Angst, den Tag nicht zu überleben“.

Solche Sätze lassen einen erschaudern. Menschen, die hier leben wie Sie und ich und die Angst davor haben, so vor die Tür zu gehen, wie sie sich gerne zeigen mögen. Oh Himmel, sogar mit lackierten Fingernägeln! Das Gefühl, im falschen Film zu sein, legt sich etwas, wenn man die Reaktion der Stadtgesellschaft beobachtet: Wie Hunderte Menschen nur 48 Stunden nach dem Angriff am Tatort eine Mahnwache abhalten und ein Zeichen der Solidarität setzen - das macht zuversichtlich, dass sich am Ende doch der Leitsatz durchsetzt: Leben und leben lassen!

Ums Überleben geht es in dieser Woche ebenfalls in der Stadt - zumindest in der Theorie. Die Feuerwehr probt den Blackout, ausgelöst durch einen Hackerangriff. Sie stellt sich die Frage: Was muss geschehen, wenn 72 Stunden lang der Strom in Kiel ausfällt? Es ist die größte Katastrophenschutz-Übung seit den 1990er Jahren, vielleicht sogar in der Stadtgeschichte. Es geht unter anderem darum herauszufinden, wie lange der Notstrom in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Supermärkten hält, und wie man im Ernstfall an Dieselkraftstoff gelangt, ohne den Notstromaggregate nicht funktionieren. Es geht aber auch um konkrete Problemstellungen: Wohin mit Hunderten Leichen, wenn zum Beispiel Beatmungsgeräte ausfallen? Die Feuerwehr hält viele Details zu der Übung unter Verschluss. Das ist verständlich, schließlich sollen Kriminelle keine Rückschlüsse auf Schwachstellen in der IT ziehen können. Umso gespannter sind wir, wie das Fazit nach der noch bis Freitag andauernden Übung ausfallen wird.

Noch ist das Bauprojekt in weiter Ferne: Doch schon jetzt werden bei der Frage nach alternativem Parkraum in der Stadt die entscheidenden Schritte unternommen. Mehr Bewohnerparkzonen, mehr Quartiersparkhäuser: Mit diesen Mitteln will die Stadtbaurätin Doris Grondke dem absehbaren Parkplatzverlust in Kiel begegnen. Grondke hat ihr Parkraumkonzept nachgebessert. In der rot-grünen Rathauskooperation gibt es in dieser Frage unterschiedliche Positionen.

Lange Jahre zählte das Toni‘s in der Hafenstraße zu Kiels beliebtesten Italienern. Nachdem sich sein Besitzer Toni Atlante in den Ruhestand verabschiedet hat, soll das Lokal unter dem Namen Casa al Porto weiter italienische Küche für jedermann und jedefrau bieten. Gelingt den neuen Betreibern das? Mein Kollege Oliver Stenzel hat es getestet.

„Wenn an dem Abend 80 Menschen statt „Tatort“ zu schauen zum „Lichtermeer“ kommen, fünf potenzielle Gäste sich keine Tiefkühlpizza aufbacken, zwei Besucher ihre Waschmaschine nicht anstellen und ein Autofahrer nicht mit dem SUV von Kiel nach Lübeck fährt, ist der Energie-Bedarf der Veranstaltung erreicht.“ Kiel-Marketing entgegnete auf diese Weise dem Vorwurf, durch das Event "Lichtermeer" Energie zu verschwenden. Die Veranstaltung, zu der am Sonnabend Tausende Besucher kamen, hat nach Angaben des Vereins einen Stromverbrauch von 20 Kilowattstunden, falls alles unter Volllast läuft.

Welchen Wein wir trinken, hängt oft mehr vom Flaschenetikett ab als vom Wein. Denn vorm Supermarkt-Regal entscheidet sich die Wahl. Die Kieler Agentur Jung ist Spezialist für Weinflaschen-Designs und erneut mit dem renommierten Red Dot Award ausgezeichnet worden. Doch ihr erfolgreichstes Etikett ist weit entfernt von modernem Design, wie meine Kollegin Karen Schwenke berichtet.

