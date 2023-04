﻿Aus der Werft nach Kiel: Erstes großes Kreuzfahrtschiff abgefertigt

Die Kreuzfahrtsaison 2023 läuft sich warm: Am Dienstag ist der erste große Kreuzfahrer in Kiel eingetroffen. Die „SH Diana“ kam direkt aus der Werft in Finnland. Kiel war ein technischer Stopp auf dem Weg nach Palermo in Italien.

Das Kreuzfahrtschiff „SH Diana“ steuert am Dienstag Kiel an.

Kiel. Die Kreuzfahrtsaison in Kiel hatte am Dienstag ihren ersten Höhepunkt. Das brandneue Kreuzfahrtschiff „SH Diana“ machte am Norwegenkai fest. An Bord waren aber noch deutlich mehr Menschen in Latzhosen als in eleganter Festkleidung zu sehen.

„Der Besuch in Kiel ist ein technischer Stopp. Das Schiff kommt direkt aus der Werft“, so John Will, Sprecher für die Reederei Swan Hellenic in Deutschland. Die „SH Diana“ ist das neueste Schiff der britischen Gesellschaft. Gebaut wurde der Kreuzfahrer auf der Helsinki Shipyard in Finnland.

Der 125 Meter lange Rumpf der „SH Diana“ ist wie ein Eisbrecher gebaut und besitzt die hohe Eisklasse Polar PC6, wie die Reederei mitteilt. Damit soll es auch in arktische Gewässer vordringen können.

In diesem Sommer wird die „SH Diana“ rund um Spitzbergen fahren und sich auch der Eisgrenze am Nordpol nähern. Im Winter ist das Schiff dann überwiegend in der Antarktis eingeplant.

Von Kiel nach Palermo

Der Grund für den Besuch in Kiel am Dienstag war die Lage direkt am Nord-Ostsee-Kanal. Hier konnte innerhalb weniger Stunden am Norwegenkai Ausrüstung und Personal an Bord genommen werden.

Die Fahrt von Kiel nach Palermo wird für finale Arbeiten am Schiff genutzt. Aus diesem Grund stehen auf dem Achterdeck auch noch zahlreiche Container mit Ausrüstung. Am Ende der Jungfernreise von Palermo nach Amsterdam soll die „SH Diana“ dann in Amsterdam offiziell getauft werden, wie die Reederei mitteilt. Im Anschluss geht es via Helgoland nach Norwegen und weiter nach Spitzbergen. Die Besonderheit der „SH Diana“ ist die elitäre Ausstattung für Expeditionskreuzfahrten.

So sind 15 sogenannte Zodiak-Schlauchboote für Ausflüge zum Erkunden von Eisbergen und abgelegenen Inseln an Bord. Das Schiff ist nur für 192 Passagiere ausgelegt, um die sich 141 Crewmitglieder kümmern.

Das erste Hochseeschiff mit Passagieren wird am 14. April in Kiel erwartet. Es ist die „Balmoral“ der britischen Kreuzfahrtreederei Fred Olsen. Mit diesem Schiff werden rund 1000 überwiegend britische Urlauber in Kiel am Ostseekai erwartet.

220 Anläufe in Kiel geplant

In diesem Jahr stehen bisher rund 220 Kreuzfahrtanläufe in den Büchern des Hafenamts. Damit ist Kiel an der Ostseeküste die Nummer 1 bei den Anläufen vor Lübeck und Rostock.

Ein Fokus liegt in Kiel in dieser Saison vor allem auf der Integration der Kreuzfahrtschiffe mit den Landstromanlagen. Neben der Anlage am Ostseekai soll der Bau einer zweiten Anlage mit mehreren Anschlüssen am Ostuferhafen erfolgen.

Dort will besonders die Reederei MSC ihre Schiffe ans Stromnetz anschließen. Die Landstromanlage am Ostseekai wurde zuletzt von den Reedereien Aida, Tui, Holland America Line und Phoenix genutzt.