An der Dahlmannschule in Bad Segeberg hat das Krisenmanagement längst begonnen

Alles auf Stopp! Weil derzeit völlig unklar ist, ob sich das Land an den Millionenkosten für die geplanten Um- und Erweiterungsbauten am Städtischen Gymnasium und an der Dahlmannschule in Bad Segeberg beteiligt, hat die Kommunalpolitik eine Vollbremsung hingelegt. Die Folgen sind gravierend.