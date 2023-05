﻿Aus für katholische Kirche: Eine Glocke geht auf Reisen nach Belarus

Pries-Friedrichsort

Aus dem Turm schwebt die erste von vier Glocken vorsichtig am Seil zu Boden. Von dort wandern alle in einen Sprinter und Richtung Maladechna in Belarus. Die Dreieinigkeitskirche in Pries-Friedrichsort wurde im Herbst 2022 profaniert und verteilt nun das Innenleben.

