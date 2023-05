﻿Aus Island nach Kiel für Studium und Ahnenforschung

Kópavogur. Familie spielt in Island eine immens wichtige Rolle. Vielleicht weil in diesem kleinen Land alle über nur wenige Ecken irgendwie miteinander verwandt sind. Und Stammbäume schon vor dem 13. Jahrhundert in Sagas dokumentiert wurden. Auch Karl Skírnisson zählt Ahnenforschung zu seinen Hobbys. Das Interesse an seinen deutschen Wurzeln führte ihn in den 80er Jahren nach Kiel.

Dort schrieb er an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel seine Doktorarbeit. Ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes machte es möglich. „Ich habe mir Kiel auch ausgesucht, um mit meinen Verwandten in Norddeutschland in Kontakt zu kommen“, sagt der heute 69-Jährige, der als Parasitologe und Zoogloge am Institut für experimentelle Pathologie an der Universität Island arbeitet.

Vor dem Umzug aus Island nach Kiel: Heiraten für die prüden Deutschen

Karl Skírnissons Mutter, Margot Gamm, stammte aus Hamburg und war nach dem Zweiten Weltkrieg als Au-pair-Mädchen nach Island gegangen, hatte sich dort in einen Bauern verliebt und war geblieben. Mehr über ihre Vergangenheit im ausgebombten Heim zu erfahren, lockte Karl ebenso wie die Aussicht auf die fünfjährige Auslandserfahrung in einer damals recht großen Gruppe von rund 30 Isländerinnen und Isländern im Kieler Uni-Kosmos.

Vor der Abreise aus Island gab es für das Paar aber noch etwas zu erledigen: Heiraten. „Wir hatten gehört, dass die Deutschen da nicht so liberal sind wie wir Isländer“, berichtet Ástrós, die ihre Diplomarbeit am Institut für Zoologie der CAU rund zwei Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Ragnheiður Ásta in Preetz einreichte.

Karl schrieb mit seiner Doktorarbeit im Jahr 1985 sogar Universitätsgeschichte. „Ich war der Erste, der am Institut für Haustierkunde seine Doktorarbeit an einem Computer geschrieben hat“, sagt er lachend. Bei einem Besuch des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zur Kieler Woche war er als Übersetzer für die ebenfalls anwesenden Abgeordneten aus Nordeuropa.

Andere Zeiten: Karl Skírnisson und Ástrós Arnarðottir vor 40 Jahren an der Kieler Förde. © Quelle: privat

„Kiel, das war eine schöne Zeit“, sagen sie über Abende in der Kneipe am Blücherplatz, in der Forstbaumschule oder an der Deutsch-Nordischen Burse improvisierte isländische Feierlichkeiten wie das Mittwinterfest Þorrablót – inklusive traditionellen Speisen wie Blutwurst und abgebrannten Schafsköpfen. Wenn sie ihre Kinder in Dänemark besuchen, schauen sie auch heute noch gerne einmal in der Landeshauptstadt vorbei.

Und wenn Karl seine letzten Biologie-Projekte abgeschlossen hat und mit dann 70 Jahren in den Ruhestand geht, will er die Ergebnisse seiner Ahnenforschung aus der Zeit in Kiel in einem Buch festhalten. „Nach dem Krieg kamen viele deutsche Frauen nach Island, aber alle hatten individuelle Geschichten“, sagt er. „Ich finde, man sollte sie so genau wie möglich dokumentieren.“

