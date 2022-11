﻿Ausbesserungsarbeiten: B76 beim Holstein-Stadion in Kiel voll gesperrt

Auf Autofahrer in Kiel kommt die nächste Verkehrseinschränkung zu. Am Donnerstag, 1. Dezember, wird die Bundesstraße 76 auf Höhe des Holstein-Stadions für mehrere Stunden voll gesperrt. Grund sind Ausbesserungsarbeiten an der Fahrbahndecke.

