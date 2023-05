﻿Außergewöhnliche Studentenjobs in Kiel: Angelköder binden in Friedrichsort

Teil 2

Der 23-jährige Raoul von Villebois arbeitet neben seinem Studium in der Ködermanufaktur Haarjigs in Friedrichsort.

Arbeiten in der Gastro oder im Einzelhandel – das sind die klassischen Aushilfsjobs neben dem Studium. Doch es gibt manche Kieler, die einen besonderen Studentenjob suchen. Raoul von Villebois ist einer von ihnen. Er verdient sein Geld in einer Ködermanufaktur in Friedrichsort.

