﻿Außergewöhnliche Jobs für Studierende in Kiel: Auf kulinarischer Stadtführung

Tourguide bei „Eat the World“

Student Ole Voß muss bei Wind und Wetter vor die Tür: Er arbeitet in Kiel als kulinarischer Stadtführer – als Tourguide bei „Eat the World“.

Drei Viertel aller Studierenden arbeiten neben ihrem Studium – oftmals in klassischen Aushilfsjobs im Einzelhandel oder in der Gastronomie. Doch es geht auch anders. Ole Voß verdient sein Geld als kulinarischer Stadtführer bei „Eat the World“ – und führt bei Wind und Wetter durch die Straßen von Kiel.

