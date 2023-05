﻿Außergewöhnliche Jobs für Studierende in Kiel: Mit Rückenwind aufs Wasser

Laboe. Mehr als 35 000 Menschen studieren in Kiel. Fast drei Viertel von ihnen jobben laut einer Studie der Minijob-Zentrale Bochum nebenbei. Der Großteil arbeitet als wissenschaftliche Hilfskraft, erledigt Büroarbeit oder verdient sich in der Gastronomie Geld dazu. In Kiel gibt es aber auch außergewöhnliche Studierendenjobs. Ob kulinarischer Stadtführer oder Black-Jack-Dealer – die Kieler Nachrichten stellen diese Jobs in einer Reihe vor.

Über der Ostseeküste in Laboe hängt dichter Seenebel, nur einzelne Kiteschirme blitzen am Himmel auf. Viele Menschen trauen sich Ende April noch nicht ins Meer – die Wassertemperatur beträgt gerade einmal sieben Grad Celsius. Doch Lea (21) ist an die kalten Temperaturen gewöhnt: Sie steht hinter ihrer Schülerin in der Ostsee und hält sie am schwarzen Neoprenanzug fest. Seit zwei Jahren arbeitet die Studentin als Kite- und Windsurflehrerin beim Surfer’s Paradise in Laboe.

Studentin zieht für das Surfen von Karlsruhe nach Kiel

Eigentlich kommt Lea aus Karlsruhe und ist vor drei Jahren zum Studieren nach Kiel gezogen. Grund dafür war ihre Liebe für den Wassersport. „Auf Google Maps habe ich geguckt, welche Universität am Meer liegt und bin dann auf die CAU in Kiel gestoßen“, sagt die Surflehrerin. Bis Ende 2022 hat sie hier Psychologie studiert und ist nun zu einem Studium im Bereich Bauingenieurwesen gewechselt, weil sie sich dort mehr messbare Erfolge im Arbeitsalltag erhofft. „Ich möchte einen Beruf ausüben, wo ich am Ende des Tages ein Ergebnis sehe.“ So wie beispielsweise das Lächeln ihrer Kundinnen und Kunden nach einer Surfstunde.

„Jetzt aufstehen“, ruft die 21-Jährige durch die Morgenluft und lässt den Neoprenanzug ihrer Schülerin Nadine los. Gesagt, getan: Ihr Schützling richtet sich auf und lässt sich vom Wind über das Wasser ziehen. „Wow, das machst du so gut“, feuert die Studentin sie an. Für Lea sei es großartig zu beobachten, wie mit jeder Stunde auf dem Board das Selbstvertrauen ihrer Schülerinnen und Schüler wachse. Jeden Erfolg ihrer Kursteilnehmenden sieht sie auch als Erfolg für sie selbst.

Surflehrerin in Laboe: „Wassersport ist pure Lebensfreude“

Das erste Mal stand die 21-Jährige mit acht Jahren auf dem Board – im Sommerurlaub auf Borkum. Eigentlich hat ihre Mutter den Kurs eher als Urlaubsbeschäftigung geplant, doch Lea packte die Begeisterung für den Sport vom ersten Tag an: „Draußen auf dem Meer zu sein und die Verbundenheit mit dem Wind zu spüren, das ist pure Lebensfreude für mich.“ Kein Wunder also, dass sie ihr Schulpraktikum in einer Surfschule absolvierte und mit nur 18 Jahren ihre erste eigene Surfstunde gegeben hat. Heute kann Lea eine Instructor-Lizenz für das Wind- und Kitesurfen vorweisen.

„Für mich ist meine Arbeit jedes Mal wie ein Kurzurlaub“, erzählt die 21-Jährige und lacht. „Tagsüber verbringe ich viel Zeit am Strand beziehungsweise in der Ostsee und abends grillen wir häufig mit dem Team zusammen.“ Von April bis November verbringt sie jedes Wochenende am Strand und will andere Menschen für ihr Hobby begeistern. Über ein Onlinetool trägt sie ein, an welchen Tagen sie arbeiten möchte. In den Semesterferien schult sie fast täglich – einfach, weil es ihr großen Spaß bringe. Das klingt sehr entspannt, dennoch trägt Lea viel Verantwortung.

Sicherheit der Teilnehmenden steht beim Job an erster Stelle

Rund um die Uhr muss die Studentin darauf achten, dass ihre Kundinnen und Kunden sicher sind. Deshalb steht zu Beginn jedes Anfängerkurses viel Theorie auf dem Plan. Alle Teilnehmenden (bis zu sechs Personen) müssen sich mit dem Material, den Wetterbedingungen sowie dem Sicherheitssystem vertraut machen. Außerdem lernen die Schülerinnen und Schüler noch den Umgang mit dem Schirm, bevor sie ins Wasser dürfen. „Viele unterschätzen, wie wichtig die Arbeit mit dem Schirm ist: Dein Erfolg beim Kiten hängt zu 80 Prozent nur davon ab“, erzählt die Surflehrerin.

Auch in fortgeschrittenen Kursen gehören jede Menge vorbereitende Maßnahmen zu Leas Job. Als ihre Kundin Nadine morgens in der Surfschule ankommt, brauchen die beiden rund 30 Minuten, bis sie startklar sind. Zunächst rollen sie das blaue Segel aus, pumpen es auf, bis ein metallischen Klicken zu hören ist, wenn die Studentin gegen das Segel schnippst. Anschließend folgen Trockenübungen auf dem Board. Nadine sitzt im Sand, muss sich auf Kommando an Leas Arm hochziehen und in den Stand drücken. „Jetzt ein Stück runter in die Hocke gehen“, weist die 21-Jährige an. „Genau, so kannst du deine Balance auf dem Board am besten halten.“

Bevor es ins Wasser geht, müssen die Teilnehmenden sich an Land warm machen. © Quelle: Ulf Dahl

Dass die Studentin ganz allein die Verantwortung für den Kurserfolg trägt, schlägt sich auch in ihrem Gehalt nieder. Wie ein Großteil der Surflehrkräfte verdiene sie mehr als 20 Euro pro Stunde. „In meinen früheren Jobs als Barista oder Nachhilfelehrerin hatte ich nicht so viel Geld auf meinem Konto.“ Darum ginge es ihr aber gar nicht, viel mehr um das Arbeitsklima: „Die Surfschule ist für mich zu einem Zuhause geworden und meine Kollegen zu meiner Ersatzfamilie.“

Nach rund 90 Minuten auf dem Wasser schleppen Lea und ihre Schülerin den Kite-Schirm wieder an den Strand. Als die beiden an der Kiteschule ankommen, blitzt die Sonne hinter einer Wolke hervor. Sie ziehen den nassen Neoprananzug aus, werfen sich in warmen Klamotten und setzen sich auf eine Bank. „Danke für die Stunde, das tat richtig gut“, sagt Nadine und nimmt einen großen Schluck Kaffee aus ihrem Thermosbecher.