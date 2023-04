﻿Ausstellung „Körperwelten“ kommt erstmals nach Kiel

1997 wurde die Ausstellung „Körperwelten“ erstmals in Deutschland gezeigt – und sorgte damals für einen Aufschrei. 26 Jahre später gastiert die Anatomie-Schau erstmals in Kiel – mitten in der Innenstadt. Die Veranstalter rechnen mit rund 100 000 Besuchern. Wie Sie an exklusive Tickets kommen.

Kiel. Als 1997 in Mannheim zum ersten Mal die präparierten Körper toter Menschen in einer Ausstellung gezeigt wurden, war das ein Skandal. Das ganze Land diskutierte darüber, ob diese neue Anatomie-Schau „Körperwelten“ ethisch vertretbar ist, ob hier nicht die Menschenwürde hinter der Sensationslust zurückbleibt. 26 Jahre später sind die Ausstellung und ihr Erfinder Gunther von Hagens noch immer nicht unumstritten, aber weltweit bekannt und etabliert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ab dem 17. Mai kommt „Körperwelten“ erstmals nach Kiel – und zwar mitten in die Innenstadt. Bis zum 3. Oktober werden im Nordlicht – auf der einstigen Fläche von Karstadt Sports und zuletzt des Impfzentrums – zahlreiche Ganzkörper- und Kleinpräparate verstorbener Menschen zu sehen sein. Es ist erst die zweite Ausstellung überhaupt in Schleswig-Holstein: Im Sommer 2020 gastierte „Körperwelten“ in Lübeck und zählte nach eigenen Angaben trotz der Einschränkungen durch die Pandemie 65 000 Besucher. In Kiel rechnen die Veranstalter mit rund 100 000 Besuchern.

„Körperwelten“ in Kiel rückt das Herz in den Mittelpunkt der Ausstellung

Schwerpunktthema der Ausstellung im Nordlicht in der Holstenstraße ist das Herz – „mit seinem weit verzweigten Gefäßsystem“, wie die Veranstalter ankündigen. Das dichte Netzwerk von Arterien, Venen und Kapillaren, das über 96 500 Kilometer misst und wegen seiner unentwegten Belastung so anfällig ist für Verschleiß und Funktionsstörungen. Noch immer sterben in Deutschland die meisten Menschen an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Sie sind jedoch vermeidbar“, sagt die Ärztin und Kuratorin Dr. Angelina Whalley. „Auf unser Herz, dieses lebenswichtige Organ, achten wir oft erst, wenn es erkrankt oder unter großer Belastung leidet.“ Sie wünsche sich, dass die Ausstellung die Besucher der Ausstellung anregt, herzbewusster und herzgesünder zu leben.

„Körperwelten“-Macher Gunther von Hagens ist Erfinder der Plastination

Das oberste Ziel der Schau sei ohnehin die gesundheitliche Aufklärung, erklären die Macher. Um den menschlichen Körper und seine Funktionen besser zu verstehen, werden die Leichen der Körperspender mithilfe der Plastination konserviert.

Dieses Verfahren hat Gunther von Hagens vor mehr als 40 Jahren an der Universität Heidelberg selbst erfunden und weiterentwickelt. Dabei wird der Verfall des toten Körpers gestoppt und feste, geruchlose und dauerhaft haltbare anatomische Präparate für die wissenschaftliche und medizinische Ausbildung hergestellt. Für ein einziges Ganzkörperplastinat werden laut von Hagens 1500 Arbeitsstunden benötigt. Ein hoher Aufwand für die Wissenschaft – und die Show.

Lesen Sie auch

Letzteres, das den Machern oft vorgeworfen wird, sei nur ein geringer Anteil der Arbeit: Der größte Teil der Präparate, versichern sie, geht in die Wissenschaft, an Universitäten weltweit. „Nur rund fünf Prozent landen in der Ausstellung“, heißt es von den Veranstaltern. Trotzdem kommt selbst dann noch viel zusammen: Derzeit sind in der Datenbank an der Universität Heidelberg über 20 000 Menschen als Körperspender registriert (knapp 18 000 davon aus Deutschland), mehr als 2500 weitere Spender sind bereits verstorben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem Teil davon bespielt die Marke „Körperwelten“ aktuell zehn Ausstellungen weltweit, darunter drei feste Ausstellungsorte in Berlin, Heidelberg und Amsterdam. Hinzu kommen zwei Tier-Ausstellungen.

Exklusive Tickets für „Körperwelten“ in Kiel

In Kiel ist die Ausstellung ab dem 17. Mai täglich geöffnet (Mo-Fr 8 – 18 Uhr, Sa, So & Feiertage 10 – 18 Uhr, letzter Einlass jeweils um 17 Uhr). Karten sind ab Mittwoch, 5. April, unter anderem auf der Website www.koerperwelten.de und bei Eventim erhältlich. Diese Tickets sind allerdings nur für ein bestimmtes Zeitfenster buchbar: Der Zugang ist nur in dem jeweiligen Zeitfenster möglich, die Verweildauer ist zeitlich unbegrenzt. Tickets mit unbegrenzter Gültigkeit gibt es für Abonnenten ab sofort zum Sonderpreis von 22 Euro in der KN-Kundenhalle zu kaufen (Fleethörn 1-7). Die Zahl dieser speziellen Tickets ist begrenzt.