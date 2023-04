Von der Einfachheit des Isländischseins: Eine Auswanderin aus Neumünster berichtet

KN-Reporterin Merle Schaack spürt in ihrer Kolumne „Kielkjavík“ Verbindungen zwischen Norddeutschland und Island auf. Zum Beispiel in Person von Stephanie Nindel, die nach Island zog, als es noch nicht boomte und genau weiß, warum sie nicht mehr zurück möchte.

Reykjavík. Wie unterscheidet man in Reykjavík einen Isländer von einem Touristen (und mir in meinen ersten Tagen hier)? Richtig, die Ortsfremden fluten die Straßen in voller Polar-Montur, irgendwo zwischen halbstylischem Daunenschlafsack-Look und Moonboots. Ist hier ja kalt, hat man gehört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon längst nicht mehr von gebürtigen Isländerinnen zu unterscheiden, die bei null bis sechs Grad und Sonnenschein schon die Frühlingsgarderobe herausholen, ist Stephanie Nindel. 1997, nach dem Abitur in Neumünster, wanderte sie aus, sagt heute: „Ich fühle mich als Isländerin, ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens hier gelebt.“

Island überzeugte mit Mentalität und Chancengleichheit

Die Weihnachtsserie 1988 namens „Nonni und Manni“, eine deutsch-isländische Produktion, entfachte in ihr eine Faszination für Island, lange bevor es ein beliebtes Einwanderungsland wurde. Sie verschlang alle Island-Bücher der Stadtbücherei. Aus den sieben geplanten Wochen Islandaufenthalt nach dem Abitur wurden nunmehr 26 Jahre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn Landwirtschaft, ihr Berufswunsch, ließ sich auch hier lernen. Im Internatszimmer nebenan wohnte ein Junge. „Der ist heute mein Mann“, sagt die 47-jährige Mutter zweier Söhne, die perfekt isländisch spricht und auch einen inseltypischen Karriereweg machte: Erst arbeitete sie als Landwirtschaftsberaterin, übernahm nach einem weiteren BWL-Studium verschiedene Positionen als Finanzchefin und wird bald Geschäftsführerin des staatlichen Gebäudemanagements in Reykjavík.

Immer wieder die Richtung wechseln zu können, genau das schätzt Nindel an Island. „Natürlich ist hier nicht alles besser. Aber es ist alles so einfach. Es gibt nicht so viele Regeln, die Leute sind freier, haben mehr Ideen. Man kann hier alles Mögliche machen“, sagt sie. Weiterer Pluspunkt: „Auch hier sind Frauen noch nicht komplett gleichgestellt“, sagt sie. Aber der Unterschied zu Deutschland sei „schon krass“. „Ich glaube nicht, dass ich in Deutschland eine solche Position hätte, wie ich sie hier jetzt habe. Auch weil es damals noch gar keine Vorbilder dafür gab.“

Lesen Sie auch

Im Fokus der öffentlichen Gleichstellungsdebatte stünden hier nicht (mehr) Bezahlung und Quoten, sondern die sogenannte „dritte Schicht“, die oft an Müttern hängenbleibt: Nach der Arbeit Einkaufslisten schreiben, Kindergeburtstage koordinieren, Arzttermine vereinbaren – Alltagsorganisation. „Aber da die Leute drüber reden, lassen sich Veränderung bewirken. Und die Männer sind einsichtig“, sagt Nindel, die dem Netzwerks für Businessfrauen in Westisland vorsteht.

Doppelte Staatsbürgerschaft? Die deutsche Bürokratie schreckt ab

Auch wenn sie nicht mehr oft in der Heimat ist, ist ihr wichtig zu betonen: „Ich bin unheimlich dankbar, dass ich in Deutschland geboren wurde.“ Diese Staatsbürgerschaft mache das Leben in Island extrem einfach. Nur an Parlaments- und Präsidentschaftswahlen darf sie nicht teilnehmen. „Ansonsten habe ich dieselben Rechte wie die Isländer.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Natürlich hat Nindel das mit der doppelten Staatsbürgerschaft schon in Erwägung gezogen. Doch die deutsche Bürokratie schreckt sie ab. So bleibt sie lieber isländisch gelassen – deren Lieblingsmotto „Das wird schon“, hat sie sich längst zu eigen gemacht.

Eigentlich ist Merle Schaack Handballreporterin der Kieler Nachrichten. Doch im Rahmen eines internationalen Journalistenprogramms begibt sie sich bis Mitte Mai in Island auf die Suche nach Verbindungen zwischen Norddeutschland und der Vulkaninsel.