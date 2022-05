Ein Auto rollte in der Nacht zum Freitag im Bahnhof Russee über den Bahnsteig und stürzte ins Gleis.

Kurioser Unfall am Bahnhof Russee in Kiel: Ein Auto fuhr über den Bahnsteig und stürzte ins Gleis. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Die Bahn stoppte Verkehr auf der Strecke Rendsburg-Kiel. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art an dem Bahnhof im Kieler Westen.

