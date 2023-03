﻿Ampel plant Autobahnen neu: Was wird jetzt aus der Südspange in Kiel?

Schleswig-Holstein kommt nicht vor in der neuen Prioritätenliste der Bundesregierung zur Beschleunigung von Autobahnbauprojekten. Nicht nur die A 20 steht nicht drin. Auch den geplanten Ausbau der B 404 zur Autobahn 21 nach Kiel hinein mit Südspange zur B 76 sucht man vergebens. Was bedeutet das?

Luftbild vom Kieler Süden mit der B 404 im Vordergrund. Sie soll nach dem Bundesverkehrswegeplan bis zum Barkauer Kreuz zur Autobahn 21 ausgebaut werden, mit Südspange zur B 76 in Elmschenhagen – allerdings nicht im neuen beschleunigten Verfahren.

Kiel. Bei den Gegnern der Südspange knallen die Sektkorken: Das lang geplante Straßenbauprojekt in Kiel gehört nicht zu den 144 Autobahnprojekten, die die Berliner Ampel-Koalition nach ihrem jüngsten Beschluss im beschleunigten Verfahren vollenden will. Auch der Ausbau der B 404 zur Autobahn 21 auf Kieler Stadtgebiet steht nicht drin. Die Südspange soll nach derzeitigem Stand der Planung dereinst die A 21 im Bogen durch Vieburg und Kronsburg mit der B 76 in Gaarden-Süd oder Wellingdorf verbinden.

Das schreiben die Gegner der Südspange

Der Kieler Ratsherr Max Dregelies (SPD) frohlockt auf Twitter: „Die Südspange ist nicht auf der Liste, was ihre Umsetzung von super unwahrscheinlich zu super, super unwahrscheinlich macht.“ Seinen Tweet schließt der Sozialdemokrat mit einem wohlwollenden Zwinker-Smiley ab.

Einer der Wortführer der Südspangen-Gegner, Niklas Hielscher, twittert: „Südspange & Co sind meines Wissens nicht Kategorie ,Engpassbeseitigung’, sondern Kategorie ,Wünsch-Dir-was der lokalen IHK’ bzw. ,70er-Jahre Projekt-Resterampe’.“

Der Kieler Linke Stefan Karstens postet ein Foto von einem Schild aus dem Vieburger Gehölz, auf dem in etwas eigenwilligem Deutsch gedroht wird: „Solange ich in einem waffenfähigem Alter bin bleibt das hier eine Südspangenfreie ZONE!“

Autobahngesellschaft und Deges halten an Planungen fest

Allerdings freuen die Südspangen-Gegner sich möglicherweise zu früh. „Alle Projekte im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans werden weitergeplant und weitergebaut“, sagt Susann Sommerburg von der Deutschen Autobahngesellschaft. Dazu gehört die A 21 inklusive Südspange. Ulf Evert von der staatlichen Planungsgesellschaft Deges sagt: „Wir planen nach Auftrag.“ Der Auftrag zur Planung der Südspange bestehe fort.

SPD-Ratsherr Dregelies rudert auf Nachfrage leicht zurück. Sein Tweet sei „eine reine Hypothese“, sagt er. Die 144 festgeschriebenen Projekte hätten für die Bundesregierung Priorität. Dass dann noch Kapazität übrig bleibe, könne er sich nicht vorstellen. Er sei sich „relativ sicher“, dass die Südspange jedenfalls keine vierspurige Autobahn mehr werde.

Das sagt der Kieler Oberbürgermeister zu A 21 und Südspange

Nüchtern äußert sich der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). „Ich gehe davon aus, dass sich durch die Vereinbarungen im Koalitionsausschuss nichts Wesentliches ändert, also Planung und Bau der A 21 genauso quälend langsam vorangehen wie bisher“, so Kämpfer. „Die Stadt hofft, dass der Bund im Frühsommer aussagekräftige Planungen zum Bau der A 21 und zur Südspange vorlegt.“

Tatsächlich kündigt Deges-Mann Evert eine lang erwartete neue Trassenstudie nunmehr für den kommenden Juni an. Allerdings hatte die Deges das Gutachten schon mal für Juni angekündigt – im Jahr 2021. Nein, von einem beschleunigten Verfahren kann wirklich keine Rede sein.