﻿Autofreie Kiellinie: Ratsversammlung lehnt Bürgerentscheid ab

Kiel. Die Bemühungen von FDP und SSW, die Debatte über eine autofreie Kiellinie mit einem Bürgerentscheid zu klären, sind gescheitert. Die Kooperation aus SPD und Grünen, aber auch die CDU haben in der Ratsversammlung einen entsprechenden Antrag abgelehnt. FDP und SSW „versuchen, einen Konflikt herbeizureden, der mittlerweile an vielen Stellen stark befriedet ist“, kritisierte SPD-Ratsherr Benjamin Walczak.

Er erinnerte an den im Oktober 2020 geschlossenen „Kiellinien-Frieden“, den mehrere Ortsbeiräte nach langer Diskussion geschlossen hatten. Darin wurde sich darauf geeinigt, dass der Planungswettbewerb zwei Varianten fordert – eine mit und eine ohne Autos. „Und genau das wurde uns jetzt vorgelegt.“ Der Siegerentwurf für die Aufwertung der Waterkant ist im vergangenen Dezember zwar gekürt worden, die endgültige Entscheidung über eine mögliche Sperrung steht aber noch aus.

Verkehrsversuch für die Kiellinie verzögert sich weiter

Anders sehen es weiterhin die Befürworter eines Bürgerentscheids. „Die Planungen zur Kiellinie Nord sind in der Kieler Bevölkerung und im Kieler Umland umstritten. Dies betrifft insbesondere die Beibehaltung beziehungsweise Sperrung für den motorisierten Individualverkehr, was Auswirkungen über die betroffenen Stadtteile hinaus haben würde“, sagt die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Annkathrin Hübner. „Aufgrund der anhaltenden Diskussion in der Bevölkerung soll diese in den Entscheidungsprozess aktiv durch einen Bürgerentscheid eingebunden werden.“

Sowohl CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz als auch der baupolitische Sprecher der Grünen, Arne Stenger, lehnen einen Bürgerentscheid zur Verkehrsführung an der Kiellinie ebenfalls ab. Das Thema sei nicht für die gesamte Bevölkerung relevant, sondern betreffe nur die Anlieger an den Nebenstrecken, die durch eine Sperrung mehr Verkehr vor der Haustür hätten. „Es ist nicht so ein großes Thema wie beim Flughafen oder bei Möbelkraft“, sagte Kreutz.

SSW-Ratsherr Schmidt: „Basisdemokratie schadet nicht“

„Wir tun uns keinen Gefallen, wenn dieses Thema von der Ratsversammlung entschieden wird, ohne die Menschen einzubeziehen“, sagte dagegen SSW-Ratsherr Marcel Schmidt. „Wir haben es oft genug mitgemacht, dass Entscheidung durchgepeitscht werden. Ein bisschen Basisdemokratie schadet nicht.“

Hübner und Schmidt warfen den Gegnern des Bürgerentscheids vor, sich mit der Ablehnung des Antrags unglaubwürdig zu machen. „Es reicht nicht, einerseits in wohlklingenden Sonntagsreden die Notwendigkeit und Stärkung von Bürgerbeteiligung zu predigen und andererseits gerade diesen Weg nicht zu beschreiten, wenn das Ergebnis eines verbindlichen Bürgerentscheids mit den eigenen politischen Plänen nicht konformgehen könnte.“

Bürgerbeteiligung bei der Kiellinien-Umgestaltung Bis die Umgestaltung der Kiellinie beginnt, werden noch einige Jahre vergehen. Vor 2026 werden keine Bagger rollen. Mit der Vorstellung des Gewinnerentwurfs im Dezember wurde die Basis gelegt, auf der nun aufgebaut werden soll. Dabei soll die Öffentlichkeit mit einbezogen werden. Den weiteren Ablauf stellte Baudezernentin Doris Grondke in der Ratsversammlung vor. In einem ersten Schritt gliedert die Verwaltung alle Daten in die vier Themenfelder Freiraum und Städtebau, Mobilität und Erreichbarkeit, Entwicklung Verkehrsaufkommen und Kostenaufwand. Zudem stellt die Stadt eine differenzierte Grundlage zur Beurteilung der beiden Varianten – autofrei oder nicht – zusammen, ohne dabei aber eine Empfehlung zur Variantenentscheidung auszusprechen. Parallel dazu führt die Verwaltung zusammen mit den Ortsbeiräten Mitte, Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook und Wik eine Veranstaltung zur Beteiligung der Öffentlichkeit durch. Hier werden die beiden Varianten des Siegerentwurfes vorgestellt. Zudem soll ein Expertengremium zusammenkommen, um über die Pläne zu beraten. Die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung und aus dem Expertenrat sollen im Anschluss vier Wochen lang öffentlich ausgestellt und auch digital zur Verfügung gestellt werden.

SPD-Mann Walczak richtete allerdings mahnende Worte an die Verwaltung. Denn die ebenfalls im Oktober 2020 gewünschten Verkehrsversuche, mit denen die Folgen einer möglichen Sperrung ermittelt werden sollen, lassen noch auf sich warten. „Wenn die Kiellinien tatsächlich autofrei wird, dürfen die Ausweichverkehre nicht durch Wohngebiete gehen.“

Verkehrsführung an der Kiellinie: Politik könnte noch in diesem Jahr entscheiden

Wie das Baudezernat mitteilt, wird es bis zur Entscheidung keinen Verkehrsversuch geben. Stattdessen sei eine unabhängige, gutachterliche Ausarbeitung in Arbeit, die die möglichen Auswirkungen einer Sperrung darlegen soll. Die Ergebnisse des Gutachterbüros sollen bis zum Sommer vorliegen und Grundlage für eine Entscheidung zur zukünftigen Verkehrsführung sein. Die Stadtverwaltung hofft, dass die Umgestaltungspläne bis Ende des Jahres so konkret sind, dass die politischen Gremien über die Zukunft der Kiellinie entscheiden können.

Kritik gab es erneut an Baudezernentin Doris Grondke – ohne, dass ihr Name fiel. „Die Verwaltung soll eine neutrale Position behalten und als faire Akteurin unterwegs sein“, sagte Walczak. In einem Interview mit den Kieler Nachrichten hatte Grondke nach ihrer Wiederwahl ihre Präferenz für eine autofreie Kiellinie bestätigt. Bis die Umgestaltung der Kiellinie beginnt, werden in jedem Fall noch einige Jahre vergehen. Vor 2026 werden keine Bagger rollen.