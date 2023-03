﻿Autonomes Testschiff „Wavelab“ startet mit Probefahrten in Kiel

Dauerbaustelle Gutenbergstraße in Kiel: Die nächste Sperrung steht an

Das Ende einer Dauerbaustelle in Kiel naht: In der Gutenbergstraße haben die Arbeiten im letzten Bauabschnitt begonnen. Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger brauchen deshalb weiter Geduld. Es kommt zu neuen Sperrungen. In eine Richtung ist die Gutenbergstraße aktuell noch befahrbar.