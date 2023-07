﻿Awo Kiel: 550 Beschäftige legen drei Tage die Arbeit nieder

Kiel. Der Tarifstreit zwischen dem Kreisverband Kiel der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und der Gewerkschaft Verdi geht in die nächste Runde: Nachdem die Frist am Freitag abgelaufen ist, hat Verdi die 550 Beschäftigten zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Dieser beginnt am Montag, 3. Juli, um 6 Uhr und enden am Mittwoch, 5. Juli, um 22 Uhr.

Am Montag um 10 Uhr findet eine Kundgebung der Streikenden vor der Awo-Geschäftsstelle in der Preetzer Straße 35 in Kiel statt. Im Anschluss werden die Beschäftigten in der Kieler Innenstadt für ihre Forderungen demonstrieren. Die Arbeitsniederlegung betrifft verschiedene Bereiche der Sozialen Arbeit, zum Beispiel in Kindertagesstätten, in der Migrationsberatung und in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Awo Kiel fordert Angleichung des Gehalts an den öffentlichen Dienst

„Die Forderung der Beschäftigten ist ganz klar: Gleiche Arbeit – gleiches Geld, keine Schlechterstellung zum öffentlichen Dienst“, erklärte Christian Godau, Verdi-Gewerkschaftssekretär und Verhandlungsführer. „Die Lösung liegt auf dem Tisch: die vollumfängliche Übernahme des Tarifergebnisses aus dem öffentlichen Dienst, inklusive der Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3000 Euro. Im öffentlichen Dienst haben die Beschäftigten im Juni die erste Rate dieser Zahlung bekommen, bei der Awo Kiel nicht.“

Es helfe den Kollegen nicht, wenn die AWO-Geschäftsführung sagt, dass sie einen Tarifvertrag abschließen will, so Godau: „Sie muss es tatsächlich tun.“ Bereits am 8. Juni hatten 96 Prozent der Verdi-Mitglieder in einer Urabstimmung ihre Bereitschaft zum Erzwingungsstreik bekundet.

