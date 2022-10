﻿2400 Euro brutto sind zu wenig: Ein Architekturbüro aus Kiel darf Thailänder nicht einstellen

Ein großes Architekturbüro in Schleswig-Holstein findet wegen des Fachkräftemangels keine Mitarbeiter – und wird kreativ. Doch der Versuch, ein Paar aus Thailand einzustellen, misslingt. Weil die Bundesagentur für Arbeit das Vorhaben blockiert. Der Lohn sei zu niedrig.

Kiel. Der boomenden Baubranche fehlt es nicht nur an Material und Handwerkern, sondern auch an Architekten und Architektinnen. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. In der Not stellte AX5, eines der größten Architekturbüros im Norden mit Hauptsitz in Kiel, ausländisches Personal ein. Die Neuen kommen aus Thailand, sie sprechen kaum Deutsch, sind aber qualifiziert und freuen sich über die guten Perspektiven. Scheinbar ein Glücksfall für alle Beteiligten. Doch dann verweigerte die Bundesagentur für Arbeit ihre Zustimmung.

Nach Einschätzung der Behörde verdienen die Thailänder zu wenig. AX5-Personalchefin Katrin Koppe kann es kaum glauben: „Wir sind doch kein Unternehmen, das Mitarbeiter ausbeutet.“ In dem Kieler Architekturbüro und den Dependancen in Flensburg und Segeberg arbeiten mehr als 110 festangestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie planen und betreuen Gewerbe- und Wohnungsbauvorhaben im großen Stil – weit über das Bundesland hinaus.