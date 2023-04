﻿Im Citti-Markt Kiel: Azubi (19) trifft Ex-Mitarbeiterin (79)

Kiel. Sie kennen sich nicht, aber sie haben sich viel zu erzählen. Gefühlt gehören sie ja beide einer Familie an, der Citti-Familie. Viel zu erzählen gibt es, weil der Einzelhandel sich rasant gewandelt hat in dem halben Jahrhundert nach Gründung des Unternehmens. Und weil er sich künftig noch viel schneller wandeln wird. Beim Foto- und Gesprächstermin im Kieler Citti-Markt haben Ursula Thurm und Leon Schetter keinerlei Berührungsängste. Die Atmosphäre ist herzlich. Der Altersunterschied von 60 Jahren – beim Schnack im Café wird er zur Nebensache.

Ursula Thurm ist 79. Sie hat ihre Zeit bei Citti hinter sich. Eine bewegte Zeit. Eine Zeit, als Computer noch Lochkarten futterten, als an Kassen mit Schecks bezahlt wurde und vor allem mit ganz viel Bargeld. Vor elf Jahren ist Ursula Thurm in den Ruhestand gegangen. Vor 50 Jahren war sie dabei, als in der Stadtrade der Kieler Citti-Markt aufmachte, der damals noch „City Großmarkt“ hieß. „Da haben wir Tag und Nacht mitgeholfen beim Einräumen“, sagt sie. Die temperamentvolle Ruheständlerin aus Timmaspe bei Neumünster trägt einen eleganten, weiten Pullover in Karminrot, die frische Frisur zeugt noch von einem großen Fest: Diamanthochzeit.

Begegnung bei Citti-Kiel: Damals sahen die Kassen ganz anders aus

In den ersten Jahren saß sie an der Kasse, die damals ganz anders aussah als heute. Da gab es noch keine Kassenbänder. Da wurden die Kunden zum Bezahlen noch ausgerufen. Ausschließlich Großverbraucher mit Kundenkarte waren das zunächst, Restaurant-Inhaber, Landwirte, Kantinenbetreiber und andere Selbstständige: „Als normaler Verbraucher“, sagt Ursula Thurm, „konnte man damals bei Citti nicht einkaufen.“ Das kam erst später.

Leon Schetter ist 19, macht eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel. Er hat seine Zeit bei Citti noch vor sich. Eine Zeit, in der sich im Handel viel verändern und das Bargeld wahrscheinlich verschwinden wird. Mit 16 hatte der junge Mann aus Raisdorf seinen ersten Job im Handel – um sich Geld für den Motorradführerschein zu verdienen. Warum dann auch die Berufsentscheidung für den Einzelhandel fiel? Schetter muss nicht lange überlegen: „Ich kann gut mit Menschen umgehen, das macht mir einfach total viel Spaß.“ Den Frische-Anspruch seines Arbeitgebers – Schetter dokumentiert ihn auch nach außen mit seinem Lächeln, der zugewandten Art, dem sportlichen Kurzhaarschnitt. Die schwarze Weste mit dem gelben „CITTI“-Schriftzug trägt er aus Überzeugung. Es fällt Leon Schetter leicht, die Wünsche und Interessen von Kundinnen und Kunden nachzuvollziehen. Und wenn er mal etwas nicht weiß? „Dann hilft auf jeden Fall Freundlichkeit.“

Arbeit in der Citti-Hallenleitung – das könnte sich Leon Schetter gut vorstellen

Ware packen und einräumen – „das gehört halt dazu“. Aber am meisten Spaß macht ihm die Arbeit in der Hallenleitung, an der Information. Da kommen die Leute hin, wenn ihre Citti-Card mal nicht funktioniert, wenn etwas umgetauscht oder ein Gutschein gekauft werden soll. Hallenleitung – das wäre eine Abteilung, die er sich sehr gut für später vorstellen kann. Oder Citti 24, den Zustell-Service: „Aber auch andere sind super.“

Ursula Thurm wollte eigentlich Schuhverkäuferin werden, Anfang der 60er-Jahre. Doch dann schwenkte sie um. Es war damals gar nicht so leicht, eine Lehrstelle zu finden, anders als heute, wo sich Unternehmen um junge Leute reißen. Mit ein wenig Vitamin B fand sie eine beim Kieler Handelsunternehmen Bartels & Langness, das später Miteigentümer von Citti wurde.

Citti Kiel: Bis 11 Uhr mussten die Schecks bei der Bank sein

Wenn Ursula Thurm sich an ihre Zeit bei Citti erinnert, dann fallen ihr Dinge ein, die ganz weit weg erscheinen. Zum Beispiel, dass die vielen Schecks, die per Post und aus der Halle kamen, alle bis 11 Uhr bei der Bank sein mussten. Und die Einführung der Computer-Kassen: „Da hat es doch ganz schon im Kopf gekreiselt.“ Als die EC-Karte ihren Siegeszug antrat, da war sie schon nicht mehr an der Kasse, sondern in der Verwaltung und dort nach der Wiedervereinigung auch zuständig für die Abrechnung der Märkte Greifswald und Stralsund.

Der Wandel im Handel – er hat das Arbeitsleben von Ursula Thurm begleitet, und er wird auch die berufliche Zukunft von Leon Schetter prägen. Nur, dass dieser Wandel sich wie im Zeitraffer vollzieht. Das Sterben der Tante-Emma-Läden, der Durchmarsch der Discounter, das Verschwinden so bekannter Namen wie Spar, Kaiser’s, Coop, Sky oder Minimal. All das zog sich über Jahrzehnte hin – gemächlich geradezu, wenn man das Tempo sieht, mit dem die Technologisierung des Einkaufens heute voranschreitet. Natürlich: Essen und trinken müssen die Menschen immer. „Die Digitalisierung wird das Prinzip Handel nicht ändern“, sagt Leon Schetter: „Aber sie wird alles schneller machen und bequemer.“ Was das für seinen Arbeitsplatz bedeutet? Ob langfristig überhaupt noch Verkaufspersonal benötigt wird? Schließlich gibt es ja die ersten Testläufe von Supermärkten ohne Personal. Und wo Senf steht oder Porridge-Gewürz, das kann einem auch eine freundliche KI verraten.

Leon Schetter machen derlei Szenarien keine Sorgen: „So etwas mag kommen, aber es wird immer Menschen geben, die auch von Menschen bedient und beraten werden wollen.“ Das denkt auch Ursula Thurm. Der Ruheständlerin ist nicht bange um die berufliche Zukunft des jungen Mannes, mit dem sie sich heute im Citti-Markt zum Plausch verabredet hat: „Du bist ein toller Junge“, sagt sie zum Abschied: „Du wirst Deinen Weg gehen.“