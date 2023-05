Badesteg an Kiellinie öffnet am 1. Juni – Restarbeiten am Badesteg Bellevue

Kiel. Der Badespaß in der Kieler Förde kann beginnen: Am Donnerstag, 1. Juni, startet die Saison am Badesteg an der Kiellinie. Die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe sorgen täglich in der Zeit von 12 bis 18 Uhr für die Bewachung vor Ort.

Noch nicht zur Verfügung steht dagegen der Badesteg Bellevue, wo laut Stadt Restarbeiten laufen. Diese sollen aber „in Kürze“ abgeschlossen sein. Dann kann auch dort in die Förde gesprungen werden. Die Wassertemperaturen in der Innenförde liegen aktuell bei 15 Grad.

Baden in Kiel: Betrieb an Bellevuebrücke zunächst unbewacht

Zunächst soll der Betrieb an der Bellevuebrücke demnach unbewacht sein, im Hochsommer wird dann auch dort eine Bewachung vor Ort sein.

Derweil suchen Schwimm- und Sportstättenbetriebe neues Personal, um auch in Zukunft für die Sicherheit an allen Stegen und in den Bädern zu sorgen. Für die Sommersaison werden noch Wasseraufsichten und Rettungsschwimmer gesucht. Alle Informationen zu freien Stellen gibt es unter www.kiel.de/baeder.

KN