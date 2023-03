﻿Baden „oben ohne“ in Kiel erlaubt ab 1. April

Die neue Badeordnung für Kiel steht: Ab dem 1. April 2023 ist das Baden „oben ohne“ in Schwimmbädern von Kiel erlaubt, für alle Geschlechter.

Kiel. Jetzt ist es so weit: Ab dem 1. April ist in den Schwimmhallen und Freibädern in Kiel das Baden „oben ohne“ für alle Geschlechter erlaubt. Bisher sah die entsprechende Badeordnung vor, dass in den Schwimmbädern „die übliche Badebekleidung zu tragen ist“. Praktisch bedeutete das im Normalfall, dass Frauen Bikini oder Badeanzug tragen. Ab 1. April wird das Schwimmen „oben ohne“ im Freibad und Schwimmbad erlaubt sein.