﻿Bagels & Bowls im Kieler Sopienkontor will Prototyp einer neuen Kette sein

Kiel. Wer in diesen Tagen das Sophienkontor am Kieler Bahnhof passiert, fragt sich beim Blick ins Erdgeschoss unwillkürlich, ob er der Kette Bagels & Bowls womöglich schon einmal andernorts begegnet ist. In Hamburg vielleicht – oder Berlin?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein, tatsächlich öffnet hier am Sophienblatt heute die erste Filiale. „Aber sie ist unser Prototyp. Und wenn alles so läuft, wie wir es uns vorstellen, könnte es schon bald viele weitere Bagels & Bowls-Läden geben“, sagt Geschäftsleiter Taylan Canli, der das Publikum hier mit „fresh organic streetfood“ in buntem Ambiente gewinnen will.

Bagels & Bowls in Kiel: Der Name ist Programm

Im Fokus stehen dabei, der Name legt es nahe, Bowls und Bagels in allen denkbaren Varianten. „Ich habe schon lange ein Faible für diese beiden Lebensmittel und mich immer gewundert, dass sie nirgendwo in Kombination angeboten werden“, erläutert Dicle Sarya Akkoyun, die gerade aus Oldenburg angereist ist, um den Stand der Vorbereitungen zu begutachten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn die 22-Jährige hat nicht nur das Konzept zum Unternehmen Bagels & Bowls entwickelt, das sie jetzt auf der Basis breiter familiärer Unterstützung als Inhaberin führt. Parallel studiert Akkoyun auch noch Architektur. „Architektur war immer mein Traum, aber die Gastronomie ist mir auch eine Herzensangelegenheit“, betont sie. Schon als Teenagerin habe sie ihre ersten eigenen Rezepte entwickelt.

Auch die Karte von Bowls & Bagels trägt dementsprechend ihre Handschrift. Neben den Bagels, die von der Hamburger Bäckerei American Bagel Company kommen, soll es im Erdgeschoss des Sophienkontors auch Muffins und Pancakes geben. Die Bowls werden auf der Basis von Reis, Couscous und Quinoa hergestellt und werden auch als Smoothie Bowls angeboten.

Als Publikum haben Akkoyun und Canli zum einen die mannigfaltige Laufkundschaft am Bahnhof, zum anderen aber auch die Menschen im Blick, die in der Nähe arbeiten – zum Beispiel in den oberen Stockwerken des Sophienkontors.

Lesen Sie auch

Von der gastronomischen Konkurrenz in der Nachbarschaft will sich „Bagels & Bowls“ nicht nur durch das besondere Angebot und das junge Interieur, sondern auch durch die große Außenterrasse absetzen, die zusätzlich zu den 18 Plätzen im Innenraum noch einmal 24 Plätze unter freiem Himmel bietet.