Gedenken an einen Dreifach-Mord

Zwei Neonazis ermordeten im Herbst 1992 in Mölln durch einen Brandanschlag die 51-jährige Bahide Arslan, ihre zehnjährige Enkelin Yeliz und ihre 14-jährige Nichte Ayse. Genau sieben Jahre später übergab die Stadt Kiel am 23. November 1999 den Bahide-Arslan-Platz, der an dem Dreieck, wo in Gaarden die Wikingerstraße und die Kaiserstraße aufeinandertreffen, an des furchtbare Geschehen erinnern soll. Im August 2020 wurden innerhalb des von der Stadt Kiel mit 50 000 Euro geförderten Projektes „Interventionistische Kunst im öffentlichen Raum“ und in Absprache mit den Nachkommen von Bahide Arslan Vorschläge zu einer Umgestaltung des Platzes gesammelt. Umstritten ist seither die Art und Weise der Umgestaltung und besonders die Frage der Parkplätze.