Eine technische Störung des Zugfunks hat am Samstagmorgen in Norddeutschland zum kompletten Stillstand im Fernverkehr geführt. Auch der Regionalverkehr ist betroffen gewesen. Die Störung ist nach Angaben der Bahn mittlerweile behoben. Reisende müssen aber weiter mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Wegen einer technischen Störung ist der Zugverkehr in Norddeutschland aktuell eingestellt. Reisende im Kieler Hauptbahnhof müssen viel Geduld mitbringen.

Bahn-Chaos in Norddeutschland: Störung behoben – weiter Verspätungen und Ausfälle

Kiel. Aufgrund einer Funkstörung an der Strecke ist es am Samstagmorgen zu massiven Störungen bei der Bahn gekommen. In großen Teilen Norddeutschlands war zwischenzeitlich kein Zugverkehr im Fernverkehr möglich, wie die Bahn mitteite. Auch der Regionalverkehr war eingeschränkt. Betroffen waren Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wie die Bahn bei Twitter schrieb.

Mittlerweile sei die Störung behoben, heißt es. Es kommt aber weiter zu Verspätungen und Ausfällen. Was genau zu der Störung führte, ist noch unklar.

Die Bahn empfahl ihren Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App "DB Navigator" oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Auf der Bahn-Website hieß es: "Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten."

