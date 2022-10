﻿Züge fallen aus: Einschränkungen bei der Bahn im Norden

Letzter Betriebsleiter der Straßenbahn übt Kritik an neuer Tram für Kiel

Er nennt die Tram unbeweglich, hässlich, gefährlich: Der letzte Betriebsleiter der alten Kieler Straßenbahn dämpft die Euphorie in Verwaltung und Politik für eine neue Stadtbahn in Kiel. Karl-Wilhelm Scharpf äußert konkrete Zweifel an der Trassenstudie der Tram-Gutachter. Die Kritik im Einzelnen.