Defekte Oberleitung: Teilausfälle und Verspätungen im Fernverkehr

Die Mieten steigen in Lübeck stärker als in Kiel

Im Norden wird das Mieten immer teurer: Während in Kiel die Angebotsmieten um fünf Prozent und in Hamburg um sieben Prozent schon deutlich gestiegen sind, schnellten sie in Lübeck sogar um 13 Prozent in die Höhe. Das ergab eine Analyse der Wohnungsinserate im Jahr 2022 auf einem der großen Online-Marktplätze.