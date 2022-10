﻿Bahnchaos trifft Schiffspassagiere in Kiel besonders schwer

Kiel. Böse Überraschung für viele Bahnkunden zum Ferienbeginn: Am Sonnabendmorgen hat gegen sieben Uhr eine Störung den digitalen Zugfunkverkehr GSM-R lahmgelegt. Über dieses Funknetz kommunizieren Zügführer, Stellwerke und Fahrdienstleiter untereinander. Nach ersten Untersuchungen soll Sabotage am Kabelnetz Grund für die Störung sein. Die Bundespolizei ermittelt.

Der Ausfall betraf Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. In Kiel wirkte er sich bis in den Hafen aus: Hunderte Passagiere der Fähren aus Schweden und Norwegen sowie des Kreuzfahrtschiffes „Aidanova“ saßen plötzlich am Bahnhof fest.

Vor dem Infoschalter der Bahn und im Reisecenter bildeten sich lange Schlangen. Viele Passagiere wollten umbuchen oder neue Reservierungen für spätere Züge. Der Sicherheitsdienst der Bahn hatte mit der Lenkung der Menschenmassen alle Hände voll zu tun.

Bahn bietet kostenfreie Stornierung von Reservierungen

Erst gegen 10.30 Uhr folgte dann ein Aufatmen. Der erste Regionalzug verließ den Kieler Bahnhof in Richtung Eckernförde. Kurz darauf startete auch die erste Bahn in Richtung Lübeck.

Die Ankunft der Züge aus Hamburg verzögerte sich unterdessen weiter. Da der komplette Bahnverkehr im Norden aus dem Takt kam, wirkt sich die Störung noch länger aus.

Die Bahn bietet Reisenden an, ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende flexibel zu nutzen. Sitzplatzreservierungen können dann kostenfrei storniert werden.

Kreuzfahrtschiffe von Aida fahren später

Betroffen von den Störungen sind insgesamt drei Kreuzfahrtschiffe der Reederei Aida, die am Sonnabend über 12 000 Passagiere in Kiel, Hamburg und Warnemünde erwarteten. Gerade bei den Abfahrten von deutschen Häfen nutzen viele Kreuzfahrer die Bahn.

„Wir haben unsere Gäste per SMS darüber informiert, dass wir die Zeiten für das Check-in und das Auslaufen der Schiffe in Kiel, Hamburg und Warnemünde entsprechend nach hinten verschoben haben“, so Aida-Sprecher Hansjörg Kunze.

In der Reedereizentrale in Rostock hatte es am Morgen auch ein erhöhtes Aufkommen an Anfragen von festsitzenden Passagieren gegeben. Besonders die Anreise der neuen Passagiere war von dem Bahnausfall betroffen.

In Kiel liegt mit der „Aidanova“ am Sonnabend das größte Schiff der Reederei, das Platz für über 6000 Passagiere hat. Zum Ferienbeginn ist die Abfahrt ab Kiel fast ausgebucht. In Hamburg liegt die „Aidaprima“ und in Warnemünde die „Aidadiva“.

Alle Leihwagen vergriffen

Im Bahnverkehr behindern auch noch Arbeiten an den Strecken nach Kiel und Büchen den Verkehr. Hier kommt es weiter zu Ausfällen und zu erheblichen Verspätungen.

Die Störung im Bahnverkehr hat auch zu einem Boom bei den Mietwagen geführt. Das Sixt-Büro im Kieler Hauptbahnhof war bereits um 10 Uhr ausgebucht. „Es gibt keine Autos mehr. Auch in Hamburg ist alles weg“, so ein Aida-Passagier, der mit Familie in einem Mietauto ins Ruhrgebiet wollte.

Auch bei Europcar und StarCar waren alle Autos schnell weg. „Zum Ferienananfang fällt die Bahn aus. So etwas habe ich auch noch nicht erlebt“, sagte eine Mitarbeiterin.

Sperrung des Elbtunnels

In Hamburg wartete dann aber schon das nächste Problem für Autofahrer: Wegen einer Baustelle war die A7 am Hamburger Elbtunnel in Richtung Norden gesperrt. Nach Angaben der Polizei staute sich der Verkehr zwischen dem Maschener Kreuz an der A7 und der Anschlussstelle Hamburg-Stillhorn der A1 am Vormittag auf etwa zehn Kilometern. Auch in Richtung Süden kam es infolge des Ferienreiseverkehrs zu Staus – obwohl es dort keine Sperrung gab.

Am Sonntagnachmittag (16 Uhr) soll auch die Fahrbahn in Richtung Südengesperrt werden. Die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld soll am Montag gegen fünf Uhr wieder aufgehoben werden.