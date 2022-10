﻿Bahnstrecke Hamburg-Kiel momentan voll gesperrt

Kiel ist eine Studi-Stadt, das ist mal klar: Aber was sollte man bei einem Studium in Kiel an der Fachhochschule, Universität oder Muthesius Kunsthochschule in der Studienzeit mindestens einmal machen, was sehen? Was gehört zum Studi-Leben? Was gehört zum Kieler Leben? Zehn Dinge, die unverzichtbar sind.