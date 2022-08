Ein Fahrfehler des Lkw-Fahrers hat zu dem schweren Unfall am Bahnhofskai in Kiel am Mittwoch geführt. Ein Sattelschlepper war in der Kaistraße von der Fahrbahn abgekommen und etwa 30 Meter durch das Gleisbett gefahren. Die Bergung gestaltete sich kompliziert.

Kiel. Die Ursache des Lkw-Unfalls am Bahnhofskai in Kiel ist geklärt. Der Fahrer des Sattelschleppers hatte am Mittwoch kurz vor 17 Uhr nach einem Fahrfehler die Kontrolle verloren. Der Sattelzug blieb im Gleisbett stecken und musste mit schwerem Gerät geborgen werden.

Bis in die späten Abendstunden waren Mitarbeiter von zwei Spezialfirmen aus Neumünster und Bad Segeberg auf dem Bahnhofskai im Einsatz. Sie zogen den 30-Tonner mit einem Spezialfahrzeug wieder aus dem Gleisbett.

Mit Holzkeilen sorgten sie dafür, dass die empfindlichen Schienen der Hafenbahn nicht weiter beschädigt wurden. Der Lkw hatte einen Seecontainer der Reederei Evergreen aus Taiwan geladen, der im Hamburger Hafen angelandet wurde und für Skandinavien bestimmt ist. Befüllt war der Container mit Elektronikartikeln.

Der 71 Jahre alte Fahrer der Zugmaschine hat laut Polizei bei der Fahrt zum Schwedenkai in Höhe des Hörn Campus' versehentlich den Kantstein touchiert. Beim Versuch, den Fahrfehler zu korrigieren, verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle, so dass der Lkw das Geländer an der Kaistraße durchbrach und mit Schwung ins Gleisbett rutschte.

Schwedenkai wieder für die Bahn erreichbar

Dabei beschädigte der Lastwagen alle drei Gleise sowie eine Weiche. Die Schäden halten sich aber nach der ersten Begutachtung im Rahmen. Am Donnerstag war der Schwedenkai für die Züge des kombinierten Ladungsverkehrs wieder erreichbar.

Für die Bergung mussten zahlreiche Fahrradbügel und das Geländer am Bahnhofskai entfernt werden. Bei der Abschleppaktion achteten die Arbeiter der Bergungsfirma außerdem darauf, dass die Bäume an der Kaianlage nicht beschädigt wurden.

Der Fahrer des Lkw überstand den Unfall ohne Verletzungen und half sogar bei der anschließenden Bergung. Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum gab es laut Polizei keine. Die Höhe des Schadens an der Zugmaschine und den Gleisanlagen ist noch unklar.

Zweiter Lkw-Unfall in Travemünde

Der Unfall im Kieler Hafen war nicht der einzige dieser Art im Land. Fast zeitgleich war auch der Skandinavienkai in Lübeck am Mittwoch nicht erreichbar. Auf der Zufahrt waren bei einem missglückten Wendemanöver zwei Sattelschlepper kollidiert.

Die Bergung der beschädigten Lkw dauerte dort fast vier Stunden. Die Feuerwehr Lübeck musste außerdem 200 Liter Diesel aus einem Tank abpumpen.