﻿Bahntechnik-Unternehmen siedelt sich am Strandort in Kiel-Friedrichsort an

Kiel. 350 Arbeitsplätze für Kiel: Das Bahntechnik-Unternehmen ZET siedelt sich im Industriegebiet Strandort in Kiel-Friedrichsort an. Die Tinte unter dem Mietvertrag über eine Fläche von 129 000 Quadratmetern mit fünf Produktionshallen ist trocken. Die Kieler Ratsversammlung hat am Donnerstagabend in nichtöffentlicher Sitzung abschließend zugestimmt.

Es ist ein interessantes mittelständisches Unternehmen, das jetzt in Kiel seine Zelte aufschlägt. ZET steht für Zentrum zur Entwicklung der Bahntechnik SH/Kiel. Das Privatunternehmen entwickelt und produziert Schienenfahrzeugtechnik. In Kiel soll ein Zentrum für innovative Schienenfahrzeuge entstehen.

Hybridisierung von Dieselloks am Strandort in Kiel-Friedrichsort

Dazu gehört die Fertigung von 500 bis 1000 Gütertragwagen pro Jahr, mittelfristig auch aus innovativem „grünem Stahl“. Dazu gehört auch die Umrüstung von Dieselloks auf Elektro-Hybrid-Antreib. Die Loks müssen laut Hersteller dann nicht wie üblich nach 15 Jahren ausgemustert werden, sondern könnten weitere 35 Jahre als Hybridfahrzeuge betrieben werden.

Auch an die Tradition des Lokbaus in Friedrichsort will ZET anknüpfen. Das Unternehmen will Lokomotiven montieren und langfristig auch komplett neu bauen. Die Entwicklungsarbeit umfasst Umrüstungskonzepte für eine möglichst CO2-freie Nutzung von vormaligen Dieselloks, eine smarte Güterwagenüberwachung und sogar einen Forschungszug für autonomes Fahren.

Der ehemalige Panzerrundkurs soll als Testgleis genutzt werden. Die Freifläche innerhalb des Areals soll für die Produktion des selbst benötigten Stroms dienen. Überhaupt soll auf nicht genutzten Frei- und Dachflächen möglichst viel Strom produziert und gespeichert werden.

ZET glaubt an den Industriestandort Kiel

Der geschäftsführende Gesellschafter Mike Klaus Barke, ein waschechter Sachse, bekennt sich zum Standort Kiel. Er lobt den „pragmatischen Willen zur Entwicklung der Region“ und „die zielorientierte Mitarbeit aller“. Barke ist überzeugt: „Investitionen haben langfristigen Erfolg, wenn Menschen hinter ihnen stehen und sich damit identifizieren.“ Er glaube an eine erfolgreiche Zukunft des Industriestandorts Kiel.

Der Leipziger macht auch keinen Hehl aus seiner Affinität zu einem weichen Standortvorteil Kiels: „Ich bin begeisterter Segler“, berichtet Barke. „Als ich die Wasseranbindung des Strandorts gesehen habe, war es um mich geschehen.“ Der Unternehmer postuliert: „Maßgeblich für eine Standortentscheidung ist auch: Sie müssen sich da wohlfühlen.“ Das sei in Kiel definitiv der Fall.

Innovation fürs Industriegebiet Strandort in Kiel-Friedrichsort

Der Geschäftsführer der Kieler Wirtschaftsförderung, Werner Kässens, frohlockt: „Die Ansiedlung von ZET und die Weiterentwicklung zu einem überregional bedeutenden Bahntechnikzentrum deckt sich sehr mit unserer Vision für einen innovativen Produktionsstandort der Zukunft.“ Der Strandort in Friedrichsort sei die wichtigste Industrieflächenentwicklung seit Jahrzehnten in Kiel. ZET könne dort die „Zugmaschine“ sein.

Kässens ist überzeugt: „Für junge Leute entstehen hier hochinteressante Jobs.“ Dazu kündigt Mitgesellschafter Christian Zink Metallberufe wie Schweißer und Werker an: „Es gibt hier noch viel Handarbeit.“ Aber auch viel Forschung und Entwicklung. Ein Eldorado für Ingenieure. Auf dem gegenüberliegenden Ufer müssten sie jetzt hellhörig werden – in der Fachhochschule Kiel.

Lapmaster Wolters investiert in Kiel Das Rendsburger Unternehmen Lapmaster Wolters, ein Zulieferer der Halbleiterindustrie, hat zur Erweiterung seiner Kapazität eine Produktionshalle auf dem Betriebsgrundstück des Motorenherstellers Caterpillar in Kiel-Friedrichsort langfristig gemietet. Das teilte die Kieler Stadtverwaltung mit. Das Unternehmen sei zudem Technologieführer im Solar Wafering und expandiere auch da stark. Solar Wafer sind Solarzellenscheiben aus Silizium-Rohblöcken. Sie würden ebenfalls am Standort Kiel produziert. Perspektivisch könne hier eine Solar-Wafer-Pilotfabrik errichtet werden.

Vor einem Fachkräftemangel ist Geschäftsführer Barke nicht bange. „Die waren ja alle mal da“, sagt er. „Kiel hatte vor nicht allzu langer Zeit eine herausragende Stellung in der Bahnproduktion.“ Daran wolle er anknüpfen.

Der Kieler Oberbürgermeister hört das gerne. „Über die Pläne der ZET für ein überregional bedeutsames Bahntechnikzentrum an diesem traditionsreichen Lokbau-Standort freue ich mich ganz besonders“, sagt Ulf Kämpfer. „Auf diesen Moment haben wir ein Jahr lang hingearbeitet.“ Die Ansiedlung sei für Kiel „eine große Nummer“.