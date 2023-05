﻿Nach scharfen Schüssen: Fregatte „Carlo Margottini“ aus Italien in Kiel eingetroffen

Kiel. Die italienische Marine ist in diesem Frühjahr mit einem starken Verband in Nordeuropa präsent. Die Fregatte „Carlo Margottini“ gehört dazu. Sie ist am Pfingstmontag zur Manöverpause in Kiel eingetroffen, wo die Besatzung jetzt eine kurze Pause bekommt. Am Sonnabend startet das größte Seemanöver der Nato in diesem Jahr auf der Ostsee. Baltops 2023 soll vom Baltikum bis zum Skagerrak bis zu 50 Schiffe und Boote mobilisieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Training der Abwehr russischer Flugkörper

Die erst 2014 in Dienst gestellte „Carlo Margottini“ gehört zu den modernsten Schiffen der italienischen Marine. Wie die US Marine mitteilte, hat die Fregatte bei dem Manöver „Formidable Shield“ mit ihren Waffensystemen auch die Bekämpfung russischer Flugkörper der Typen Kalibr und Zircon trainiert. Dabei hat sie auch scharf geschossen. Der Einsatz der Waffen erfolgte in speziellen Schießgebieten vor der Küste Norwegens und bei den Hebriden im Atlantik.

Seemanöver Baltops startet am Sonnabend

Nach dem Manöver ist vor dem Manöver. Viele der 20 Einheiten von „Formidable Shield“ starten am kommenden Wochenende in das Manöver Baltops 2023.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es endet am 16. Juni in Kiel. Am ersten Wochenende der Kieler Woche werden daher 40 Einheiten aus 16 Nationen im Marinestützpunkt in der Wik erwartet. Auch die 200 Soldaten der „Carlo Margottini“ sollen dann wieder nach Kiel kommen.

Lesen Sie auch

In Kiel sollen dann auch Landungsschiffe aus Italien und Großbritannien festmachen. Aus den USA wird das Führungsschiff „Mount Whitney“ erwartet. Flaggschiff der deutschen Marine wird die Fregatte „Bayern“.

KN