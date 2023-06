﻿Die Nerven bei „Gewaltig leise“: Wohlplazierter Stachel ins bunte Treiben

Kiel. Beethovens „Ode an die Freude“ hallt durchs Halbrund. Die Nerven entern die „Gewaltig-leise-Bühne“, starten mit dem Song „Europa“, und Max Rieger singt: „Und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie.“ In der Kombi ein starkes Statement. Das Indierocktrio aus Stuttgart und Berlin setzt in den folgenden knapp anderthalb Stunden einen wohlplatzierten Stachel ins bunte Treiben der Kieler Woche.

Fix füllt sich unten die Fläche vor der Bühne, pusht der punkige, ruppige Rock die Tanzenden zum munteren Pogo. „Ich sterbe jeden Tag in Deutschland“, barmt Bassist Julian Knoth mit seiner windschiefen Gesangsstimme im gleichnamigen Stück, vor dem wuchtigen „Keine Bewegung“ dringen Gewehrsalven aus den Boxen, blitzt die Lightshow gleißend hell wie bei Geschützfeuer. Obwohl es noch unpassend hell und luftig lau ist, erzeugen Die Nerven auf der Bühne des Amphitheaters ein vibrierendes Energiefeld aus gerechtem Zorn.

Die Nerven-Schlagzeuger Kevin Kuhn in Kiel: „Habt ihr Bock auf Disco?“

„Habt ihr Bock auf Disco?“, fragt Schlagzeuger Kevin Kuhn listig die 630 Besucher, denn „Barfuß durch die Scherben“ hat zwar einen stabilen Beat, aber mit Disco nichts zu tun. Getanzt wird trotzdem, aber eben freundlich rempelnd, schiebend, stoßend, schubsend. Bassist Knoth vollführt ein paar flinke, tänzelnde Schritte wie ein Boxer beim Aufwärmen im Ring.

Zum dritten Mal seien Die Nerven nun in Kiel, erinnert Rieger – nach der Pumpe im März 2015 und der Schaubude im Februar 2019. In Flensburg seien sie auch mal gewesen, ruft einer der Fans, letzten Oktober. Drummer Kuhn stimmt zu. Im Volksbad. Da sei die Vorgruppe „richtig cool“ gewesen.

„Es ist so cool, auch mal im Hellen zu spielen“, sagt Rieger. „Man sieht fröhliche Gesichter.“ Dann bemerkt er ein T-Shirt in der Menge, auf dem „Sommerzeit Traurigkeit“ steht. „Cool, ein echter Fan!“ Spielen würden sie den Song aber heute nicht. Nach langer Zeit hätten sie den 2018 wieder ausgepackt für die Setlist. Das habe aber „niemanden gejuckt“, deshalb sei der „wieder rausgeflogen“. Stattdessen gibt’s laut Kuhn „was zum Mitklatschen, falls ihr euch traut“. Sie trauen sich.

Die Nerven auf der Kieler Woche 2023: Starkes Motörhead-Cover

Einen Coversong haben Die Nerven auch parat. „Vielleicht kennt ihr es“, ruft Kuhn kokett. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch bei „Ace Of Spades“ von Motörhead. Das ballern sie mit der gleichen rohen Energie raus wie im Original, Kuhn schreisingt ähnlich schmirgelnd wie einst Lemmy Kilmister. Mit einem Becher in der Hand flitzt Rieger bei der nächsten Nummer einfach mal seitlich die Stufen des Amphitheaters hoch, durch die Reihen, vorm Mischpultzelt lang, und auf der anderen Seite eilig wieder runter. „Where have you been, man?“, fragt Kuhn.

Während „Ich bin der letzte Tanzende“ hören Die Nerven plötzlich auf zu spielen. Stehen stocksteif. Die Sekunden verrinnen. Es wird gewaltig leise. Vereinzelt unsicheres Lachen im Publikum, von der nahen Krusenkoppel schallt Hämmern herüber. Innehalten. Dann legt das Trio wieder wuchtig los und zerstört das Stück in einem apokalyptischen Finale. Eine Lärmorgie. Kuhn stößt irre Schreie aus. Zweimal kehren Die Nerven für eine Zugabe zurück, bringen „Frei“ und „180 Grad“ – und ernten stehende Ovationen.

KN