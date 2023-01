﻿Barbara und Jürgen Heruth aus Kiel: Erst unter der Schere, dann unter der Haube

Die flotte Friseurin Barbara hatte es dem jungen Feldjäger Jürgen Heruth gleich angetan. In der Kaserne Tannenberg in Kiel-Projensdorf schnitt sie jedoch nur auserwählten Kameraden die Haare. Bis die Frau seines Lebens ihn erhörte, musste er ordentlich seinen Charme sprühen lassen.

Projensdorf. Eine gewisse Hartnäckigkeit musste Jürgen Heruth schon an den Tag legen, nachdem er ein Auge auf die flotte Barbara aus Kiel geworfen hatte. Der 22-jährige Lübecker hatte sich nach seiner Lehre zum Bau- und Möbeltischler für sechs Jahre zum Wehrdienst verpflichtet und war als Feldjäger in der damaligen Kaserne am Tannenberg in Kiel-Projensdorf stationiert. Dort beobachtete der junge Mann neidvoll, wie die damals 23-jährige gelernte Friseurin und Freizeitfotomodell Barbara ausgesuchten Kameraden die Haare schnitt. Bis er in diesen illustren Kreis aufgenommen wurde, dauerte es, erinnert sich Heruth schmunzelnd: „Sie hat mich eine ganze Zeit lang ignoriert.“

Doch er ließ geduldig seinen Charme sprühen – und wurde endlich erhört: Die ersten Treffen auch außerhalb der Kaserne folgten. Die Rendezvous blieben nicht ganz folgenlos, woraufhin das Paar am 4. Januar 1963 vor den Traualtar trat. Sohn Ralf, den seine Barbara aus erster Ehe mit in die Partnerschaft brachte, schloss ihr frischgebackener Ehemann sofort ins Herz. 1963 und 1964 machten die gemeinsamen Söhne Michael und André das Familienglück perfekt.

Familienleben auf engstem Raum: Mit drei Kindern in eineinhalb Zimmern

Was für manche Paare wohl ein Härtetest für die Beziehung gewesen wäre, war für Barbara und Jürgen Heruth die schönste Zeit: Familienleben auf engstem Raum. Eineinhalb Zimmer standen dem Paar mit den drei Kindern im Obergeschoß des Hauses der Eltern von Barbara in der Projensdorfer Straße zur Verfügung. „Das kann sich heutzutage niemand mehr vorstellen“, sagt sie lächelnd über diese Jahre und versichert: „Aber das war immer sehr harmonisch bei uns.“ Ein Gutes hatte die Situation ohnehin: Für die Kinderbetreuung war mit der Großelterngeneration immer jemand im Haus. Denn beide waren berufstätig: Jürgen Heruth als Angestellter bei der Kieler Firma Designa, seine Frau Barbara in der damals neu eröffneten Karstadt-Filiale in der Wik.

Barbara und Jürgen Heruth aus Projensdorf in Kiel bei ihrer Hochzeit am 4. Januar 1963. © Quelle: privat

Der erste Urlaub des Paares: Im Porsche nach Spanien

Als die Kinder aus dem Haus waren, entdeckten Heruths das Reisen für sich. Die erste Tour ging mit dem Porsche von Autofan und -schrauber Jürgen Heruth quasi probeweise nach Spanien. Die Liebe zur mediterranen Umgebung war schnell entfacht, aus praktischen Gründen stieg das Paar beim Reisen vom Porsche dann aber auf das Wohnmobil um. Ihrem Traumland Spanien blieben sie treu, bis die Gesundheit den beiden in den vergangenen Jahren einen Strich durch die Rechnung machte. Seither zehrt Barbara Heruth von den Erinnerungen: „Mit Julio Iglesias im Radio bei offenem Fenster durch das Land zu fahren – das war einfach das Beste!“

Neun Enkelkinder und zwei Urenkelkinder haben die Familien ihrer drei Söhne ihnen geschenkt, berichtet Barbara Heruth stolz. Zu allen haben sie eine enge Beziehung. Ihre Diamanthochzeit feiern die Jubilare, die sich bis heute gerne gegenseitig necken und sich „in allem einig“ sind, dennoch ganz für sich, betont Ehemann Jürgen: „Das ist doch schließlich unser Tag!“